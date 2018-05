Giro d’Italia 2018: tappa 10 | Penne- Gualdo Tadino | Percorso e altimetria.

Dopo la sosta di appena un giorno, il giro d’Italia 2018 riprende il via. Lo fa con la tappa 10 che si gira oggi, Martedì 15 Maggio con partenza prevista alle ore 10:55 con il tratto Penne- Gualdo Tadino di 239 Km, tappa più lunga di tutto il giro.

Decima tappa: percorso e altimetria

Freschi dopo il riposo del Lunedì, i concorrenti sono già pronti a riprendere il giro con la tappa 10 del 15 Maggio, con tratto Penne- Gualdo Tadino (239 Km), il più lungo e di media difficoltà. Questa tappa attraversa l’Appennino da Sud verso Nord con un percorso tortuoso costellato maggiormente da brevi salite pedalabili, la prima (di quasi 20 Km) scollina un versante inedito del Gran Sasso. Nella prima parte le strade hanno carreggiata ristretta e manto usurato, nella seconda parte invece sono presenti strade con dimensioni e condizioni agevoli e normali. Gli ultimi chilometri sono prevalentemente rettilinei su strada ampia fino a 1,5 Km dall’arrivo dove la corsa (e gli atleti) incontrerà alcune curve ad angolo retto per poi giungere agli ultimi 750 m con rettilineo finale, appena curvo fino ai 500, con larghezza di 7,5 metri, rettilineo conclusivo quindi abbastanza agevole.

Dopo la tappa 10 del giro d’Italia 2018

Una volta terminata la lunghissima, e difficile, tappa numero 10, i ciclisti saranno subito pronti, il giorno successivo, ad una nuova sfida. La tappa 11 li vedrà impegnati in Assisi- Osimo di 156 Km. La dodicesima tappa invece, Giovedì 17 Maggio, li vedrà impegnati in Osimo- Imola di 214 Km, tappa lunga ma non particolarmente complicata. Si prevede un’altra settimana ricca di salite, discese e corse prima di un’altra, meritata, sosta. Infatti il prossimo time out sarà Lunedì 21 Maggio, prima dello sprint finale verso le ultime gare. Intanto gli atleti, in questi giorni, non possono che montare sul sellino e macinare chilometri senza mai guardarsi indietro e fermarsi.

