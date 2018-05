Giro d’Italia 2018: tappa 11 | Assisi-Osimo | Percorso e altimetria.

Il giro d’Italia 2018 prosegue con la tappa 11 che vede Assisi- Osimo di 156 Km. Percorso non troppo difficile, la partenza ci sarà Mercoledì 16 Maggio alle ore 13:05. Giunti a metà giro, i ciclisti ce la metteranno tutta per tagliare per primi il traguardo. Alla fine della competizione mancano solamente altre 10 tappe, appena 13 giorni, ogni gara può essere importante per raggiungere lo scopo finale, la vittoria e il superamento di una grande sfida, fisica e psicologica.

Undicesima tappa: percorso e altimetria

L’undicesima tappa vedrà gli atleti impegnati in Assisi- Osimo (156 Km). Questo percorso prevede una tappa appenninica che valica la parte Umbro-Marchigiana attraverso il Passo del Cornello per superare i Cingoli e affrontare alcuni Muri tipici della zona. In particolare, verrà scalato il Muro di Filottrano e nella parte finale le strade interne di Osimo. La tappa si svolge su strade di media dimensione e manto per certi versi usurato. Gli ultimi 5 Km sono molto impegnativi. Una volta giunti a Osimo infatti si affronta il muro di via del Borgo lungo 300 metri al 16% di pendenza e dopo una breve picchiata si scala via Olimpia per la lunghezza di circa 1 Km con lunghi tratti con stessa pendenza (16%), prima di entrare nel centro storico in leggera ascesa. Il rettilineo finale presenta la lunghezza di 300 m e la larghezza di 7 metri, corsa lunga ma non troppo difficile.

Dopo la tappa 11 del giro d’Italia 2018

Successiva alla tappa 11, l’altro percorso è previsto il giorno seguente, Giovedì 17 Maggio con percorso Osimo- Imola di 214 Km, con la dodicesima tappa. Si tratta di una tappa completamente pianeggiante e quindi agevole grazie alle strade larghe e rettilinei, nonostante la lunghezza del tratto. La tappa 13 il giorno successivo, Venerdì 18 Maggio, con tratto Ferrara- Nervesa della battaglia di 180 Km. Tappa piatta ma con numerosi attraversamenti cittadini e quindi probabili rallentamenti durante la corsa.

