Maglia Juventus 2018/19: immagini e dettagli della divisa home.

Nonostante la stagione non sia ancora terminata, si è già a lavoro sulle divise della prossima stagione di Serie A 2018-2019. La maglia della Juventus rimane fedele ai colori che l’hanno contraddistinta, cioè bianco e nero. La nuova divisa ufficiale potrebbe essere usata già da fine stagione.

Immagini e dettagli della divisa home

La nuova divisa di casa dovrebbe avere strisce nere più larghe rispetto a quelle della maglia attuale, con il bianco che appare predominante. Novità interessante riguarda il retro della maglia, che dovrebbe presentarsi quasi totalmente bianco, a differenze degli anni passati (e quello attuale) in cui era il nero ad avere più influenza. La Juventus firmerà ancora con l’Adidas. Lo stemma rimane lo stesso, su striscia nera logo bianco e le tre stelle alla sinistra del petto, a rappresentare gli scudetti vinti. La scritta presente sarà Jeep, mentre il logo “Adidas” si trova in alto a destra.

Ultime di stagione: la nuova maglia Juventus e il doblete raggiunto

La Juventus ha portato a Torino, anche quest’anno, la Coppa Italia (la numero 13), vinta il 9 Maggio in finale contro il Milan all’Olimpico di Roma. Dopo un primo tempo equilibrato, i rossoneri in una manciata di minuti hanno subito due reti, prima la capocciata di Benatia e dopo l’errore di Donnarumma sul tiro di Douglas Costa hanno aperto e chiuso in pochi minuti la pratica vittoria. Nei minuti successivi il crollo della squadra di Gattuso ha permesso ai bianconeri di divertirsi, divertire e vincere, concludendo a rete altre 2 volte. Il terzo gol è stato siglato da Benatia dopo un’autentica disattenzione del portiere rossonero, poi l’autogol di Kalinic su corner di Pjanic ha chiuso, anche mentalmente, il match, terminato 4-0. La Juventus che si appresta a portare a casa anche lo Scudetto, il settimo di fila (mai nessuno prima). E con Coppa Italia e Campionato Allegri ha scritto altri record, con 4 Double consecutivi. La 37esima giornata vedrà la Juve impegnata ancora a Roma contro i giallorossi che devono blindare il terzo posto. La festa scudetto avverrà a Torino, all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona già retrocesso.

