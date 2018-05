Governo ultime notizie: M5S-Lega, i temi sul foglio di Salvini. Il retroscena.

Sul governo ultime notizie riportano ancora uno stallo. Continuano a oltranza le trattative tra Lega e Movimento 5 Stelle, ma sul tavolo di discussione ci sono i temi del programma congiunto. Ancora niente nomi. Più tempo è stato chiesto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Più tempo è stato concesso. Ma non all’infinito. L’Italia è da oltre 2 mesi senza governo, e mentre sui social impazzano le ironie (drammatiche) sulla questione, i media continuano a rimbalzare nomi su nomi per la premiership. E parlano anche di un possibile strappo Lega-M5S, con Salvini che avrebbe visto Berlusconi e, come riporta Repubblica, sarebbe pronto a far saltare tutto.

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la discussione sulle priorità del prossimo governo politico (se mai ci sarà) proseguono. Intanto ieri Salvini si è presentato ai giornalisti del Quirinale con un foglietto di appunti. Sopra i temi di cui si è discusso. Il foglietto è stato immortalato dai flash dei fotografi e dalle telecamere presenti.

Governo ultime notizie: i temi del nuovo esecutivo sugli appunti di Salvini

“Chi ce lo fa fare di andare al Governo se poi non possiamo fare quello che abbiamo promesso”, ha detto ieri Salvini ai giornalisti presenti al Quirinale. E a chi ha chiesto se ci fossero problemi nel nominare i ministri, il leader della Lega ha risposto: “Fosse solo quello”. L’incontro tra il leader della Lega e il Cavaliere contribuisce ad alimentare gli spettri di uno strappo nel governo giallo-verde non ancora nato. E che potrebbe finire in un aborto se non si dovesse trovare l’accordo sui temi. Temi che Salvini ha puntualmente appuntato su un foglio di appunti, che ieri ha portato con sé al breve incontro con i giornalisti presenti al Quirinale. Le macchine dei fotografi e le telecamere presenti sono riuscite a inquadrarlo per qualche momento, regalandoci un fermo immagine dei temi discussi durante le trattative.

Salvini si è così presentato davanti alla stampa presente in Quirinale, quindi ha tirato fuori un foglietto dalla tasca e se lo è messo davanti. “La passione giornalistica è quella del totopremier e del calciomercato; di quello che succede dopo Donnarumma”, ha ironizzato il leader della Lega. Per poi far sapere che al centro delle discussioni non ci sono i nomi, bensì i temi. Questi ultimi sono tutti elencati in quel foglietto, differente da quello immortalato lo scorso marzo; laddove compariva la Legge Fornero come priorità, ma anche la detassazione delle sigarette elettroniche, la riduzione delle tasse, il Ministero per i disabili e la pace fiscale.

Governo ultime notizie: M5S e Lega divisi su alcuni temi?

A oggi i temi centrali del dibattito con i 5 Stelle riguardano evitare l’aumento Iva, previsto per il 2019 se non si dovessero trovare le coperture necessarie. Così come il no all’aumento delle accise. Per proseguire poi con un tema che ha generato le maggiori distanze con i pentastellati, vale a dire l’immigrazione. Segue quindi la flat tax, che possa fare da supporto anche per le imprese tramite la detassazione e la lotta alla delocalizzazione. Quindi tocca alla legittima difesa e alla revisione trattati Ue. Lo scatto fotografico ha immortalato il foglietto piegato, quindi è possibile che ci siano altri temi, come ad esempio la riforma Fornero, non visibile sul foglietto ma espressamente citata dal leader leghista.

Tutti temi, insomma, che sono stati comunicati pubblicamente nei giorni precedenti. Nessuna sorpresa all’orizzonte, quindi; ma la certezza che, se un governo non è stato ancora fatto, è sui temi che si giocherà il futuro del Paese. E sulle eventuali discordanze, aleggia silenzioso il fantasma di un governo neutro, il jolly che Mattarella ha già pronto se non dovesse formarsi un governo politico.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM