Concorso Miur 2018: bando per 253 posti in Gazzetta. I requisiti

Concorso Miur 2018: bando per 253 posti in Gazzetta. I requisiti.

C’è attesa per il concorso Miur 2018 il cui bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il suddetto concorso mette a disposizione 253 posti, nel ruolo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1. I 253 posti sono ripartiti per Regione e di seguito andremo a vedere quanti posti sono in palio per ciascuna. Inoltre andremo a riepilogare le principali informazioni utili sul bando di concorso, passando per i requisiti indispensabili per l’accesso e concludendo con le ultime sul calendario delle prove scritte e (eventualmente) preselettive.

Concorso Miur 2018: posti disponibili, quanti per Regione?

Come si legge sul bando di concorso, il 5% dei posti è riservato al personale di ruolo del Miur in possesso dei requisiti. I 253 posti saranno invece ripartite tra le varie Regioni e l’amministrazione centrale, nel modo che segue.

Sede Posti disponibili Amministrazione Centrale 50 Abruzzo 7 Basilicata 4 Calabria 8 Campania 19 Emilia Romagna 10 Friuli Venezia Giulia 5 Liguria 9 Lazio 12 Lombardia 30 Marche 7 Molise 4 Piemonte 16 Puglia 15 Sardegna 9 Sicilia 17 Toscana 12 Umbria 5 Veneto 14

Concorso Miur 2018: requisiti per l’accesso al concorso

Per accedere al concorso Miur riservato a 253 posti disponibili i candidati dovranno essere in possesso di alcuni requisiti. Tra questi è richiesto il possesso della cittadinanza italiana, oppure l’appartenenza a uno degli Stati membri dell’Unione europea. O ancora avere una cittadinanza diversa dall’Ue, ma nel rispetto di condizioni particolari. Inoltre, come di consueto, i candidati dovranno godere dei diritti civili e politici.

Tra i titoli formativi richiesti spiccano un Diploma di Laurea (DL), oppure una Laurea Specialistica (LS) o ancora una Laurea Magistrale (LM); titoli che siano stati rilasciati da Università statali e non ma accreditate dal Miur. Segue quindi la richiesta dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni richieste e una posizione regolare nei confronti del servizio di lega per i cittadini soggetti a tale obbligo.

Esclusi dall’accesso al concorso saranno tutti quei soggetti esclusi dall’elettorato politico attivo; oltre a quelli destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA; nonché coloro i quali abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una PA.

Concorso Miur 2018 253 posti: diario prove scritte

Relativamente alle date e al calendario delle prove scritte o preselettive, bisognerà attendere relativa comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2018. Qui sarà dato avviso delle modalità, della sede, della data e dell’ora di svolgimento delle prove scritte o preselettive; oppure eventualmente del loro rinvio. Le stesse informazioni saranno disponibili anche sul portale che abbiamo riferito sopra.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM