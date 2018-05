Unicredit: offerte di lavoro, 2 mila posti da maggio 2018. I dettagli.

Unicredit è una delle più importanti banche a livello europeo; operativa con circa 7.800 filiali sparse in 17 Paesi. L’istituto di credito ha annunciato offerte di lavoro molto interessanti a partire da maggio 2018, con un piano che prevede complessivamente circa 2.000 assunzioni. Questa è la diretta conseguenza dell’accordo tra Unicredit e Fabi, la Federazione autonoma bancari italiani. Il piano occupazionale, parte integrante del piano industriale, prevede infatti circa 3.900 licenziamenti entro i prossimi 6 anni, ovvero entro il 2024. Le nuove assunzioni serviranno a bilanciare questo gap. E consisteranno, più nel dettaglio, in 1.300 nuove assunzioni. Alle quali si affiancheranno 600 stabilizzazioni di unità che attualmente lavorano con contratto di apprendistato. Assicurato un turnover da 1 a 3 nell’eventualità di dimissioni, licenziamenti o decessi.

Offerte di lavoro Unicredit: requisiti formativi richiesti

Le nuove offerte di lavoro Unicredit si rivolgeranno a giovani anche senza esperienza, che siano laureandi o laureati, oltre che a professionisti più “anziani” specifici per i vari settori di ricerca in base alle necessità del Gruppo. Per quanto riguarda i laureati/laureandi, le discipline oggetto di ricerca sono generalmente le seguenti: Matematica; Fisica, Ingegneria, Statistica, Informatica, Scienze Politiche e Business Administration. Affiancate poi ad altri settori come Finanza e Amministrazione, Credit & Risk Management, Banking, Trading e Investimenti e Assistenza Clienti.

Unicredit: offerte di lavoro attuali e posizioni aperte

Per inviare la propria candidatura alle posizioni attualmente aperte o per l’invio spontaneo del proprio CV bisognerà recarsi sul sito di Unicredit. Quindi selezionare la voce Carriera e visualizzare le posizioni di lavoro attualmente disponibili. Dando una rapida occhiata generale, sono numerose le ultime offerte di lavoro di Unicredit pubblicate a maggio, per la sede di Milano ma non solo. Infatti, l’istituto è alla ricerca di diverse figure professionali. Tra queste spiccano: Consulente, Product Manager Banking & Credit Products; Quantitative Risk Analyst; Datawarehouse Analyst; Economic Risk Analyst; Assistenza Clienti madrelingua inglese; sviluppatore Java; Benchmarking e Trade Finance.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM