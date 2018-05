Ultime notizie Treviso: bimba precipita, arrestata la madre

Ultime notizie Treviso: bimba precipita dal terrazzo a Treviso

E’ stata una tragedia sfiorata, quella che ha coinvolto una bimba di 2 anni caduta dal terrazzo, a Mogliano Veneto- in provincia di Treviso. Erano circa le 12.45 di domenica 13 maggio quando i vicini di casa hanno visto precipitare una bambina, da un balcone del secondo piano. La piccola, dopo un volo di 6 metri, è atterrata sull’erba, che ne ha attutito il trauma.

Accorsi sul posto, i vicini hanno subito chiamato l’ambulanza. E’ poi intervenuto l’elisoccorso che l’ha trasportata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La bambina è stata ricoverata al pronto soccorso in condizioni molto gravi, ma non sembra in pericolo di vita.

Ultime notizie: arrestata la madre

All’inizio i carabinieri pensavano si trattasse di un incidente domestico, infatti la piccola si trovava in casa con i familiari. Successivamente è stata avanzata l’ipotesi di reato di omicidio colposo da parte della madre. Le forze dell’ordine hanno a lungo interrogato il padre e la madre.

Il comportamento sospetto della donna, in seguito al terribile fatto, ha insospettito gli agenti, che ieri l’ hanno arrestata. Con il passare delle ore l’iniziale propensione per l’ipotesi di incidente ha lasciato spazio a un’ipotesi di coinvolgimento della mamma, che soffre di problemi psichici. La dinamica della vicenda non è ancora stata delineata con precisione ma, i carabinieri escludono un ruolo del padre.

Non è la prima volta quest’anno che succedono episodi simili. Infatti, il 19 aprile a Bologna, un bambino di 4 anni è caduto dal terrazzo del suo appartamento. Questa volta però, il piccolo si trovava a casa da solo perché la mamma lo aveva lasciato per qualche minuto solo per andare a prendere i fratellini da scuola. La donna era stata denunciata per abbandono di minore.

