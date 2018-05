Liga spagnola, 37a giornata: Prima sconfitta del Barça, Real a valanga

Questo weekend si è disputata la 37a e penultima giornata della Liga spagnola che, nonostante ogni discorso di classifica chiuso, ha regalato una sorpresa inaspettata.

Il Barcellona è infatti caduto per la prima volta in questa stagione liguera, andando a perdere pesantemente in casa del Levante, autentico schiacciasassi negli ultimi due mesi.

L’Atletico ha vinto il derby della Comunidad in casa del Getafe col minimo sforzo. I cugini del Real hanno risposto travolgendo con un punteggio tennistico il povero Celta Vigo.

Torna a sorridere il Valencia che sbanca “Montilivi”, casa del Girona, di misura.

Il Villarreal vince a La Coruña ed aggancia in classifica al quinto posto il Betis, fermato sul pari nel derby contro il Siviglia, il quale si è qualificato aritmeticamente ai prossimi preliminari di Europa League.

Liga spagnola, 37a giornata: l’Alaves vince il derby, ancora bene l’Espanyol

L’Alaves si aggiudica uno dei tanti derby baschi di Liga battendo un sempre più altalenante Athletic Bilbao.

Vittorie anche per le altre due basche Eibar e Real Sociedad che conquistano i tre punti rispettivamente contro Las Palmas e Leganés.

Chiude il turno il terzo successo nelle ultime quattro per l’Espanyol che sconfigge senza troppi patemi il fanalino di coda Malaga.

Liga spagnola, 37a giornata: tutti i risultati

Levante-Barcellona 5-4

Espanyol-Malaga 4-1

R.Madrid-C.Vigo 6-0

Alaves-Ath.Bilbao 3-1

Betis-Siviglia 2-2

Eibar-Las Palmas 1-0

Getafe-Atl.Madrid 0-1

Girona-Valencia 0-1

Deportivo-Villarreal 2-4

R.Sociedad-Leganés 3-2

Liga spagnola, 37a giornata: la classifica aggiornata

Barcellona 90; Atletico Madrid 78; Real Madrid 75; Valencia 70; Villarreal, Betis 60; Siviglia 55; Getafe 52; Eibar 50; Real Sociedad 49; Girona 48; Alaves 47; Celta Vigo, Espanyol, Levante 46; Athletic Bilbao 43; Leganés 40; Deportivo La Coruña 29; Las Palmas 22; Malaga 20.

Liga spagnola, 37a giornata: la classifica marcatori

Lionel Messi (Barcellona) 34 reti

Cristiano Ronaldo (R.Madrid), Luis Suarez (Barcellona) 25 reti

Iago Aspas (C.Vigo) 20 reti

Antoine Griezmann (Atl.Madrid), Cristhian Stuani (Girona) 19 reti

Gerard Moreno (Espanyol), Rodrigo (Valencia) 16 reti

Carlos Bacca (Villarreal), Gareth Bale (R.Madrid), Maxi Gomez (C.Vigo), Willian Jose (R.Sociedad) 15 reti

Angel (Getafe) 13 reti

Santi Mina, Simone Zaza (Valencia), Mikel Oyarzabal (R.Sociedad) 12 reti

Sergio Leon (Betis), Portu (Girona) 11 reti

Munir El Haddadi (Alaves), Raul Garcia (Athletic Bilbao) 10 reti

Liga spagnola, 37a giornata: il prossimo turno

C.Vigo-Levante

Leganés-Betis

Las Palmas-Girona

Malaga-Getafe

Siviglia-Alaves

Villarreal-R.Madrid

Valencia-Deportivo

Ath.Bilbao-Espanyol

Atl.Madrid-Eibar

Barcellona-R.Sociedad

