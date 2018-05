Mondiali 2018: l’Argentina si prepara per lo sbarco in Russia, ecco i preconvocati

Mondiali 2018: l’Argentina si prepara per lo sbarco in Russia, ecco i preconvocati

Il CT dell’Argentina Jorge Sampaoli ha diramato la lista dei 35 preconvocati in vista dei prossimi Mondiali 2018, al via fra un mese esatto in Russia.

Qualche sorpresa e soprattutto “tanta Italia”. Di questi nomi ne partiranno 23 per la competizione, tenendo conto che i giocatori di movimento dovrebbero essere venti.

Ecco tutti i nomi.

I preconvocati di Sampaoli per i Mondiali 2018

PORTIERI: Sergio Romero (Manchester United), Willy Caballero (Chelsea), Nahuel Guzman (Tigres), Franco Armani (River Plate).

DIFENSORI: Gabriel Mercado (Siviglia), Eduardo Salvio (Benfica), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Nicolas Otamendi (Manchester City), German Pezzella (Fiorentina), Federico Fazio (Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Ramiro Funes Mori (Everton), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sporting Lisbona), Cristian Ansaldi (Torino).

CENTROCAMPISTI: Manuel Lanzini (West Ham), Ricardo Centurion (Racing Club), Maxi Meza (Independiente), Lucas Biglia (Milan), Guido Pizarro (Siviglia), Enzo Perez (River Plate), Ever Banega (Siviglia), Giovani Lo Celso (Paris Saint Germain), Rodrigo Battaglia (Sporting Lisbona), Angel Di Maria (Paris Saint Germain), Cristian Pavon (Boca Juniors), Pablo Perez (Boca Juniors).

ATTACCANTI: Paulo Dybala (Juventus), Diego Perotti (Roma), Lionel Messi (Barcellona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Lautaro Martinez (Racing Club), Mauro Icardi (Inter).

LEGGI ANCHE: Mondiali Russia 2018: focus Argentina. Messi prova a sfatare il tabù

Tanti italiani e qualche esclusione conosciuta per questi Mondiali 2018 dell’Argentina

Come avrete potuto notare sono ben otto i giocatori che militano nella nostra Serie A, vale a dire Pezzella, Fazio, Ansaldi, Biglia, Dybala, Perotti, Higuain ed Icardi.

Il capitano nerazzurro sarà al raduno pre-Mondiale ma è probabile che venga escluso dai ventitré che partiranno alla conquista della Russia.

A sorpresa c’è Cristian Ansaldi del Torino, anche se sembra difficile che entri nella lista finale.

Esclusi invece diversi nomi importanti, fra cui Ezequiel Garay del Valencia, Angel Correa dell’Atletico Madrid, Alejandro Gomez dell’Atalanta, Erik Lamela del Tottenham e Javier Pastore del PSG.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM