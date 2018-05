Internazionali tennis Roma 2018: programma e diretta in tv.

Gli internazionali d’Italia sono praticamente da sempre l’appuntamento principale dal punto di vista televisivo nel nostro paese, vista l’importanza e la bellezza di questa competizione. Quest’anno però le possibilità di scelta per assistere all’evento sono così tante da essere quasi esagerate. Questo potrebbe quindi portare l’aumento degli spettatori.

Per assistere all’evento, oltre alla consueta copertura con doppio canale di Sky Sport su satellite, verranno trasmesse in chiaro anche 2 quarti di finale, le semifinali e la finale, tutto disponibile su TV8. Inoltre l’accensione del nuovo canale Sky Sport Vetrina in modalità free-access amplierà il parco utenti a tutti i possessori di una tessera Mediaset Premium. Da non dimenticare NOW TV, ramo streaming del gruppo. Supertennis garantirà invece la visione no-stop del torneo femminile con studi dedicati direttamente dal Foro.

A Roma hanno preso il via gli Internazionali d’Italia, che andrà in scena al Foro Italico fino al 20 Maggio 2018. Il torneo di Tennis è valido come ATP World Tour Masters 1000. La 75esima edizione sta vedendo partecipare molte delle stelle di questo sport, pronte a gareggiare per approdare in finale. Tra i campioni più illustri e forti degli ultimi anni c’è Rafael Nadal, che ha già trionfato per 7 volte a Roma, di cui 3 volte consecutivamente tra 2005 e 2007, l’ultima volta risale comunque al 2013. Il tennista spagnolo proverà a conquistare un altro successo a Roma dopo aver perso il trono mondiale ai quarti di finale contro Roger Federer nel torneo di Madrid. Un anno fa invece a imporsi fu il tedesco Alexander Zverev, battendo in finale il serbo Novak Đoković col punteggio di 6-4, 6-3. Per quanto riguarda il torneo femminile, invece, fu l’ucraina Elina Svitolina a vincere, battendo la romena Simona Halep col punteggio di 4-6, 7-5, 6-1. Questa edizione vedrà diversi duelli tra campioni e stelle già affermate, la conclusione è vicina ma tutto può essere ancora scritto.

