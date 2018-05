Concorso Carabinieri 2018: bando civili per Allievi in Gazzetta.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del concorso Carabinieri 2018 finalizzato al reclutamento di 2.000 Allievi in ferma quadriennale. Il bando di concorso è aperto anche ai civili e i posti saranno ripartiti tra 460 per i civili; 1.056 per i VFP! In servizio e in rafferma; nonché 452 per i VFP1 in congedo per i VFP4 in servizio o in congedo. Infine, 32 posti saranno riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo. Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli del nuovo concorso, tra requisiti, modalità e termini di presentazione delle domande e prove di esame.

Concorso Carabinieri 2018: 2000 Allievi, i requisiti

Andiamo a dare un’occhiata ai requisiti richiesti per partecipare al Concorso Carabinieri 2018. Come si legge sul bando “possono partecipare i cittadini italiani che siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 7 mesi continuativi ovvero in rafferma annuale. Questi ultimi non devono aver presentato nel 2018 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia a ordinamento civile e militare. E non devono aver compiuto i 28 anni di età alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di accesso al concorso Carabinieri 2018. Lo stesso vale per i VFP1 in congedo e per i VFP4. Il limite minimo di età per partecipare corrisponde invece a 17 anni compiuti.

I requisiti generici di cui essere in possesso riguardano il godimento dei diritti civili e politici; per i minori il consenso dei genitori; il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o il suo conseguimento per l’anno scolastico 2017/2018. Inoltre i candidati dovranno aver tenuto condotta incensurabili e non devono essere stati condannati per delitti non colposi né essere ancora imputati in procedimenti penali.

Infine l’ammissione al corso è subordinata al possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale, che saranno accertate durante gli appositi test. I candidati non dovranno aver agito contro la Costituzione e le istituzioni democratiche e non trovarsi in situazioni incompatibili con lo status di carabiniere.

Concorso Carabinieri 2018: termini e modalità della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso Carabinieri 2018 dovrà essere presentata solo ed esclusivamente online. Bisognerà quindi recarsi nella pagina dei Concorsi reperibile sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Le domande potranno essere inoltrate a partire da oggi, mercoledì 16 maggio, fino al termine perentorio di giovedì 14 giugno.

Cosa serve per presentare la domanda di partecipazione? Per accedere al portale servono le credenziali SPID di 2° livello, le cui informazioni sul rilascio possono essere trovato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Tuttavia l’accesso può essere effettuato anche tramite Carta Nazionale dei Servizi. Ad autenticazione sul portale avvenuta i candidati dovranno compilare i campi presenti e comunicare un indirizzo di posta elettronica standard e un indirizzo PEC, oltre a una fototessera digitale. Saranno quindi richiesti dati anagrafici e le certificazioni relative al possesso dei requisiti richiesti.

Concorso Carabinieri 2018 2000 Allievi: come si svolge il concorso

Il concorso si svolge seguendo la classica procedura di prove d’esame. Si comincerà pertanto da una prova scritta di selezione; seguita da prove di efficienza fisica e da accertamenti psico-fisici e attitudinali. Infine contribuiranno al punteggio anche la valutazione dei titoli. Qualora il numero delle candidature fosse superiore alle stime, si anticiperà con una prova preselettiva.

