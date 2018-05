NoiPa cedolino maggio: data stipendio e arretrati. Il calendario.

NoiPa ha dato comunicazione ufficiale sulla pagina Facebook e sul sito del portale per quanto riguarda le date del cedolino di maggio. Si parla di rata ordinaria, ma anche degli arretrati, che saranno emessi con un cedolino separato rispetto a quello ordinario. Non si conosce ancora la data, ma a breve dovrebbero arrivare aggiornamenti ufficiali in merito.

NoiPa cedolino: il calendario ufficiale di maggio

Ecco il comunicato ufficiale di NoiPa pubblicato nella giornata di ieri, martedì 15 maggio 2018.

Il cedolino della rata ordinaria di maggio 2018, per il personale degli ambiti Sicurezza e Difesa, Ricerca e Istruzione; e per i dipendenti delle Amministrazioni Centrali e Locali sarà disponibile nella giornata di giovedì 17 maggio. Il cedolino dei dipendenti delle Aziende Sanitare sarà invece pubblicato nella giornata di venerdì 25 maggio.

Quindi, domani giovedì 17 maggio i dipendenti del comparto Sicurezza e Difesa, così come quelli del settore Ricerca e Istruzione, potranno visualizzare il cedolino del mese nell’area a loro riservata. Come di consueto al personale sanitario è riservata una data differente. I dipendenti del comparto Sanità potranno infatti visualizzare il cedolino della rata ordinaria di maggio una settimana più tardi; ovvero venerdì 25 maggio 2018.

NoiPa cedolino: arretrati quando?

Il comunicato ufficiale di NoiPa dedica una parte anche agli arretrati. Ovvero a quell’una tantum che include gli aumenti retributivi del biennio 2016-2017 e dei primi mesi del 2018. E che spettano ai comparti con il CCNL rinnovato. Ecco quanto è scritto.

Si precisa che gli arretrati relativi al triennio 2016-2018, derivanti dai provvedimenti di concertazione e degli accordi sindacali per l’ambito Difesa e Sicurezza e dal nuovo CCNL per il comparto Istruzione e Ricerca, saranno comunicati con un cedolino separato rispetto a quello ordinario della rata di maggio.

Non c’è quindi ancora nessuna data sul cedolino (speciale) che conterrà gli arretrati. Ma c’è comunque la comunicazione ufficiale che gli arretrati verranno inclusi in un cedolino separato rispetto a quello ordinario. Presumibilmente verso la fine del mese.

