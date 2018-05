Governo 2018, ultime notizie: nome premier, Colle pronto a sorpresa

Oggi, si annuncia come un altro giorno di estenuanti trattative sul fronte governo. Tuttavia, l’atmosfera dovrebbe essere molto diversa rispetto a quella che si respirava nei giorni scorsi. Infatti, ieri sera è tornato a circolare un certo ottimismo, tanto che per alcuni si potrebbe chiudere entro poco.

Pare quindi che ci sia stato un decisivo cambio di marcia nei negoziati dopo le ombre di inizio settimana (gettate, in particolar modo, dai leghisti). “Siamo a un passo” avrebbe addirittura commentato Di Maio. A dettare i tempi dell’accordo il nodo premier che potrebbe essere sciolto da una “staffetta”. L’ipotesi era emersa già qualche tempo fa; ora, secondo le indiscrezioni riportate da più quotidiani avrebbe trovato una certa concretezza.

In pratica, Di Maio avrebbe accettato di spostarsi su posizioni più “euroscettiche” – anche in pubblico, per così dire – in cambio di Palazzo Chigi a un “politico” dei 5 stelle. Potrebbe essere lui stesso o un suo fedelissimo (Vincenzo Spadafora?) a diventare premier “per primo”; d’altra parte, in seguito il posto verrà lasciato a un leghista vicino a Salvini o magari proprio al leader del Carroccio. L’accordo avrebbe alla base un’intesa su alcune nomine: il Tg1 alla Lega, Cassa depositi e prestiti ai pentastellati.

Intanto, il “governo di garanzia” è diventato solo una ciambella di salvataggio nel caso – a questo punto remoto – in cui l’asse giallo verde naufragasse. Mattarella sembra aver deciso di concedere altro tempo a 5 stelle e Lega; una settimana, si calcola dal Quirinale, dovrebbe bastare. Insomma, nonostante le preoccupazioni manifestate dall’Europa, il Colle ha deciso di aspettare quella telefonata con cui Di Maio e Salvini comunicheranno di aver trovato la quadra in chiave maggioranza.

