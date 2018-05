Run all night – Una notte per sopravvivere: cast e trama del film

Una pellicola d’azione, drammatica e allo stesso tempo dai tratti thriller. È questa la proposta di Rete 4 per questa sera, in prima serata infatti ci viene proposto il film Run all night – Una notte per sopravvivere. Diretto da Jaume Collet-Serra prodotto nel 2015 il film ha nel cast due attori di assoluto spessore come Liam Neeson e Ed Harris. Andiamo a vedere insieme ora la trama, il cast e il giudizio della critica.

Run all night – Una notte per sopravvivere: cast e parere della critica

Come abbiamo già accennato il film è un mix di vari generi. Nonostante una identità non chiarissima la pellicola ha portato buoni incassi, con un budget stimato di circa 50 milioni di dollari e con degli introiti che hanno superato i 72. Alla critica non è dispiaciuto e il pubblico ha apprezzato la storia. Mymovies giudica complessivamente il film con un 2,87/5 mentre IMDb lo valuta 6,6/10. Comingsoon.it rimane in scia degli altri e gli concede una sufficienza piena 60/100. Alcuni attori del cast li abbiamo già rivelati, essi sono le vere e proprie punte di diamante del film. Vediamo però chi sono gli altri: Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris, Vincent D’Onofrio, Genesis Rodriguez, Boyd Holbrook, Common, Malcolm Goodwin, Holt McCallany, Beau Knapp, Dennis Rees, John Cenatiempo e Gavin-Keith Umeh.

Run all night – Una notte per sopravvivere: la trama del film

Jimmy Conlon è un ex killer professionista irlandese, il quale ha stretti rapporti di amicizia con il boss Shawn Maguire. L’ex delinquente vive una vita di sensi di colpa e cerca di annegare i dispiaceri nell’alcool. Il figlio Micheal si è allontanato dagli ambienti frequentati dal padre e si è costruito una vita per bene. Micheal si troverà accidentalmente ad essere testimone di un omicidio e si ritroverà di fronte a Danny, figlio del boss Shawn. Il boss Maguire non è solo l’amico di Jimmy ma anche il suo capo, l’ex killer dovrà fare una scelta.

