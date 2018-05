X-Men – Giorni di un futuro passato: trama e cast del film

La scelta di Italia 1 ricade ancora una volta su un action movie di tutto rispetto. X-Men – Giorni di un futuro passato è il titolo scelto per la programmazione di questa sera, la pellicola andrà in onda a partire dalle ore 21.30. In questo pezzo troverete la trama e il cast del film nonché l’immancabile parere della critica e tanto altro ancora.

X-Men – Giorni di un futuro passato: cast e parere della critica

Il film come abbiamo già accennato è del genere azione, presso il pubblico ha riscosso un enorme successo. L’incasso infatti è stato di circa 748 milioni di dollari, un vero e proprio crack. La regia del film è quella di Bryan Singer, ma qual è il cast della pellicola? La squadra è formata dunque da: Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Jason Flemyng, Ian McKellen, Patrick Stewart, Nicholas Hoult, Hugh Jackman, Anna Paquin, Ellen Page, Peter Dinklage, Halle Berry, James Marsden, BooBoo Stewart, Evan Peters, Shawn Ashmore, Lucas Till, Daniel Cudmore, Omar Sy, Bingbing Fan e Adan Canto. La critica ha accolto con piacere l’elaborato, Mymovies lo valuta con un 3,16/5 mentre IMDb con un 8/10. Chiude le recensioni Comingsoon.it con un grande voto: 84/100.

Una notte da leoni: cast, trama e curiosità del film su Italia 1

X-Men – Giorni di un futuro passato: trama

La squadra degli X-Men lotta per la sopravvivenza. È infatti tempo che i mutanti combattono contro gli umani i quali vogliono cancellarli dalla terra ad ogni costo. Il professor Xavier e Magneto decidono di inviare la coscienza di Wolverine nel suo io passato. Wolverine è infatti l’unico mutante che ha capacità rigenerative e quindi può sopportare un viaggio nel tempo. Wolverine ha l’arduo compito di interrompere una catena di tragici eventi che nel futuro possono portare all’estinzione dei mutanti. L’uomo dovrà intervenire subito per impedire la cattura di Mystique che nello stesso futuro agevolerà la ricerca e la nascita delle Sentinelle, nemici principali dei mutanti. Gli X-Men daranno vita ad una battaglia epica per salvare il futuro e cambiare il passato.

Alcune curiosità sul film

Questo è il settimo capitolo della saga cinematografica sui mutanti.

Il film ha ottenuto una candidatura agli Oscar 2015 nella categoria effetti speciali.

Il sequel è stato diretto da Bryan Singer e si intitola X-Men: apocalisse.

È la prima volta che un film della saga X-Men viene girato in 3D.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM