Una notte da leoni: cast, trama e curiosità del film su Italia 1

Il film che Italia 1 propone per questa sera 14 maggio è Una notte da leoni. La commedia infatti andrà in onda a partire dalle ore 21.30. Alla regia troviamo Todd Philips, la pellicola è del 2009. Andiamo a scoprire ora la trama, il cast e le curiosità su questa commedia.

Una notte da leoni: cast e parere della critica

The Hangover, questo il titolo originale, ha riscosso molto successo presso il pubblico. Il film al botteghino è stato una vera e propria sorpresa con un incasso di 467 milioni di dollari. Mymovies valuta complessivamente la pellicola con un 3,11/5 mentre IMDb con un 7,7/10. Comingsoon.it in linea con gli altri due opta per un 84/100. Nel cast invece troviamo: Bradley Cooper, Heather Graham, Justin Bartha, Zach Galifianakis, Ken Jeong, Ed Helms, Rachael Harris, Gillian Vigman, Dan Finnerty, Brian Callen e Sandra Currie.

La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone: trama e cast completo del film

Una notte da leoni: la trama

La storia ruota attorno alle vicende di quattro personaggi: Doug a breve sposo decide di trascorrere gli ultimi giorni a Las Vegas con gli amici, Phil è un professore con moglie e figli, Stu invece è un dentista vittima dei maltrattamenti della fidanzata e infine c’è Alan, cognato di Stu, ragazzotto ancora molto infantile. Il gruppo parte alla volta della città della perdizione con una bella Mercedes da collezione. In seguito ad una notte di cui nessuno ricorda niente, i 4 si sveglieranno in una suite quasi completamente distrutta con una gallina e una tigre in giro per la stanza. Tra lo sgomento generale il gruppo di amici si accorge che manca all’appello Doug. Il trio ora va alla ricerca di Doug mentre a Los Angeles la sposa lo attende.

Una notte da leoni: alcune curiosità sul film

Il budget per la realizzazione del film è stato di soli 35 milioni.

Una notte da leoni ha vinto un Golden Globe come miglior film commedia o musicale.

Nel film sono presenti le canzoni di vari artisti, molto famosi tra cui: Phil Collins, Kanye West, The Donnas, Flo Rida.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM