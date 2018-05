Governo ultime notizie: Bonafede premier e Di Maio ministro, rumors Lega

Con la sua ultima diretta su Facebook Matteo Salvini ha fornito, tra le righe (ma neanche tanto), dei dettagli fondamentali sullo stato della trattative con il Movimento. Innanzitutto, sembra perdere quota l’ipotesi “staffetta” per Palazzo Chigi (così come quella del premier “terzo”). Infatti, il segretario leghista si è detto pronto a un “passo di lato” per la Presidenza del Consiglio. Per lui, però, si aprirebbero le porte del Viminale.

Non lo dice in modo esplicito Salvini. D’altra parte, il riferimento al ministero dell’Interno appare chiaro quando afferma che “nel contratto c’è la difesa dei confini e credo che un ministro della Lega farà da garante”. In ogni caso, “entro oggi si chiude sul programma” assicura il leader del Carroccio. Ha confermato in qualche modo i tempi stretti anche Danilo Toninelli che ai cronisti che gli chiedevano ha detto: “mancano 4-5 punti”. Poi, “mi piacerebbe conoscere la vostra opinione” dice sempre Salvini, aprendo alla possibilità di far votare gli elettori sui punti dell’intesa giallo-verde. I pentastellati, invece, saranno interpellati sulla Piattaforma Rousseau.

Dunque, ritornando allo snodo premier, riferiscono da Affari Italiani, la strada sembra spianata per un esponente del Movimento. Come Salvini, anche Di Maio sembra destinato a un “passo indietro”, questa volta, definitivo. A Palazzo Chigi dovrebbe andare il suo fedelissimo Alfonso Bonafede; da parte sua, il capo pentastellato pare volersi riservare il dicastero dello Sviluppo Economico.

In parallelo, ai leghisti è destinato, oltre a quello dell’Interno, anche il dicastero dell’Economia; il nome prescelto quello di Giancarlo Giorgetti. Inoltre, spazio nell’esecutivo anche per il senatore del Carroccio Gian Marco Centinaio (Affari Regionali e Turismo). Per la Farnesina, invece, si profila l’indicazione di un tecnico. I due leader potrebbero sentire Mattarella, secondo indiscrezioni riferite da più organi di stampa, prima di lunedì.

