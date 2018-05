Ultraleggero disperso in Cilento: ricerche in mare in corso | Ultime notizie

Ultraleggero disperso in Cilento: Ultime notizie

Dal tardo pomeriggio di domenica 13 maggio si sono perse le tracce di un aereo ultraleggero. Il velivolo era partito decollato da Castiglione del lago, presso il lago Trasimeno, e diretto a Fiumefreddo, provincia di Catania. Unica tappa intermedia prevista era per far rifornimento a Nicotera, in Calabria. L’ultimo segnale è un sms, inviato da uno di due occupanti, un uomo e una donna, mentre sorvolavano l’isola di Capri in direzione sud; poi si sono persi i collegamenti.

A lanciare l’allarme è stato Alberto Ortolani, direttore dell’aereoporto di Scalea. Egli ha ipotizzato che l’ultraleggero potrebbe essere disperso in mare “in uno spazio a sud di Capri ad una distanza massima di 40-50 miglia da Sorrento”.

Ultraleggero disperso in Cilento: ricerche in mare in corso

Inizialmente le ricerche, coordinate dal capitano Mennato Malgieri, si erano concentrate tra gli impervi sentieri del Monte Stella, nel Cilento. La zona è stata perlustrata palmo a palmo da militari e dal Corpo Nazionale Soccorso alpino e Spelelogico (CNSAS) del servizio Regionale Campania.

Due elicotteri di carabinieri ed aereonautica hanno perlustrata dall’alto l’area tra Pollica, San Mauro Cilento, Rocca Cilento, Sessa Cilento, Omignano e Stella Cilento.

Ora ci si concentra soprattutto nelle ricerche in mare. La Capitaneria di porto ha da subito effettuato i primi controlli. Dalla notte di lunedì sono poi intervenuti: l’Atr della Guardia Costiera, il reparto Volo della Polizia di Stato, il Reparto Volo dei pompieri e numerosi aerei privati.

Diverse persone hanno risposto alla richiesta di avvistamenti. L’ultraleggero è stato avvistato sugli Alburni, qualcuno afferma di averlo visto nei pressi di Cervati e sul golfo di Policastro.

Si tratta di un anfibio di colore verde acqua con una striscia rossa.

