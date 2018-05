Chi è Meghan Markle: biografia, padre e madre della sposa

In vista del royal wedding, la futura sposa del principe Harry, Meghan Markle, non cessa di far parlare di sé, anche attraverso le notizie scandagliate sui suoi familiari, che non mancano di attuare delle trovate che sono costate loro il depennamento dalla lista degli invitati. Ebbene, di quale sortita è stato capace di padre di Meghan per arrivare a tanto?

Chi è Meghan Markle? Il padre Thomas voleva vendere le foto di sua figlia. Il nipote coltiva cannabis

Terminata la sua carriera come direttore di luci, Thomas dichiara bancarotta nel 2016 ed è costretto a vivere in un sobborgo messicano chiamato Rosarito Beach. Proprio nella sua residenza ha pattuito con i paparazzo la somma di centomila dollari in cambio di un servizio fotografico. Gli scatti lo ritraggono intento a guardare sul pc le foto di Meghan e del futuro genero di sangue blu, impegnato nella lettura di libri sul Regno Unito e, in ultimo, nel pieno di un allenamento per perdere chili per il matrimonio reale.

Peccato che il workout si sia reso praticamente inutile: dopo che la vendita all’agenzia del servizio sulle misurazioni dell’abito della cerimonia, pare sia stato radiato dal castello di Windsor. Saranno stati i reali inglesi ad intimargli la distanza il giorno delle nozze o sarà vero il proposito di Thomas Markle di voler evitare ogni imbarazzo ai futuri parenti d’oltreoceano, prendendo la decisione di sua sponte? Fatto sta che Meghan dovrà rinunciare ad essere accompagnata da suo padre all’altare.

Altro nome espunto dalla lista degli invitati alle nozze Tyler Dooley, figlio di Thomas Jr (figlio del primo matrimonio del padre di Meghan). Compare deliziosamente in un video in cui Meghan gli fa da baby sitter a un Tyler ancora neonato e gli mette il ciuccio in bocca. Oggi Tyler ha 25 anni e fa il coltivatore di marijuana, in Oregon, e ha lanciato una varietà chiamata Markle Sparkle. Benchè l’attività sia legalizzata nell’Oregon, la famiglia reale non è scesa a compromessi neanche nel suo caso.

Matrimonio Harry e Meghan: cerimonia e menù, le curiosità

Chi è Meghan Markle? Doria Ragland, la madre di origini afro-americane

Doria ha 61 anni ed è istruttrice di yoga, passione che ha trasmesso alla figlia insieme al colorito mulatto. La donna è infatti di origini afro americane, ma sono i dreadlocks in testa e l’anellino al naso che forse spaventano chi aspetta le reazioni del principe Filippo, notoriamente poco incline al politically correct. Sarà, in ogni caso, proprio Doria ad accompagnare Meghan al castello di Windsor e forse anche a fare le veci di Thomas Sr nell’accompagnare la figlia, a cui è legatissima, all’altare. Harry, dal canto suo, si dice entusiasta della conoscenza con la Ragland.

