Prezzo benzina e diesel ancora in salita, Codacons invoca i Nas

Siamo arrivati ai massimi nel prezzo della benzina dal luglio 2015. La crescita del valore del petrolio, del 17% dall’inizio dell’anno, ha prodotto i suoi frutti. Di cui gli italiani si stanno rendendo conto.

Tanto che il Codacons ha ufficialmente chiesto l’intervento dei NAS, a causa di una possibile “speculazione che potrebbe configurare una forma di aggiotaggio”, vista la velocità nella risposta dei gestori delle pompe ai movimenti del greggio.

Velocità a detta del Codacons ingiustificabile visto che il petrolio da raffinare è stato acquistato nel mese scorso quando in effetti il prezzo del petrolio era inferiore.

Fatto sta che oggi il prezzo praticato alla pompa è in media di 1,618 per la benzina self service e di 1,742 per quella servita. E di 1,49 per i diesel self service e di 1,618 per quello servito.

Prezzo benzina, si attiva anche a 1,8 per il servito

Nel self service le tariffe praticate vanno dal 1,631 di Tamoil al 1,621 di Eni e Esso per quanto riguarda la benzina, con i distributori no logo fermi al 1,595.

Per quanto riguarda il diesel si spazia dal 1,513 di Tamoil al 1,491 di Eni. Si distinguono anche qui le pompe indipendenti, con 1,47 euro al litro.

I prezzi si impennano quando si parla di quelli praticati da serviti.

Si arriva a 1,805 nel caso della benzina con Api-IP. Il minimo è il 1,719 di Tamoil in questo caso, a parte il 1,634 euro al litro delle pompe no logo. Che nel caso del diesel applicano 1,509 euro. Al contrario di quelle di marca, tra cui si va dal 1,677 di Api-IP al 1,606 di Tamoil.

Per quanto riguarda il GPL si paga di più con Esso, 0,657 euro al litro, e di meno con Tamoil, 0,632. Mentre nel caso delle pompe no logo ci si ferma a 0,624.

Nel caso del metano si parla di euro al kg, e si varia tra il 0,982 euro di Tamoil e il 0,968 di di Esso, con i distributori indipendenti che si distinguono con 0,952

