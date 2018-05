Tfr e liquidazione: aumento del coefficiente, la tabella Istat di aprile 2018.

Modificato il coefficiente di rivalutazione relativo al Tfr per il mese di aprile 2018; dopo che l’Istat ha comunicato l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi). Il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto per il mese di aprile 2018 risulta pari a 0,945104. L’indice generale FOI è rimasto invece a 101,7. Nel comunicato Istat si legge il periodo di riferimento relativo ad aprile 2018. Quindi si evidenzia quanto segue.

Indice generale FOI : 101,7;

: 101,7; Variazione percentuale rispetto al mese precedente : 0,0;

: 0,0; % di variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente : +0,4%;

: +0,4%; Variazione % rispetto allo stesso mese di 2 anni precedenti: +2,1%.

L’aggiornamento ha avuto luogo nella giornata di ieri, mercoledì 16 maggio 2018. Il prossimo aggiornamento in merito sarà invece diffuso tra 1 mese, più precisamente venerdì 15 giugno 2018.

Tfr e liquidazione: aumento del coefficiente, la tabella

Il periodo di riferimento è dal 15 aprile al 14 maggio 2018. L’Istat ha comunicato l’indice a 101,7. Il coefficiente di rivalutazione è quotato a 0,945104.

Ecco la tabella del coefficiente di rivalutazione relativa all’ultimo anno per il trattamento di fine rapporto e liquidazione.

Anno e mese di riferimento Tfr maturato dal .. al .. Coefficiente di rivalutazione Aprile 2018 14 aprile – 15 maggio 0,945104 Marzo 2018 14 marzo – 15 aprile 0,820104 Febbraio 2018 14 febbraio – 15 marzo 0,546736 Gennaio 2018 14 gennaio – 15 febbraio 0,421736 Dicembre 2017 15 dicembre – 14 gennaio 2,098205 Novembre 2017 15 novembre – 14 dicembre 1,748878 Ottobre 2017 15 ottobre – 14 novembre 1,698654 Settembre 2017 15 settembre – 14 ottobre 1,723205 Agosto 2017 15 agosto – 14 settembre 1,8225 Luglio 2017 15 luglio – 14 agosto 1,398430 Giugno 2017 15 giugno – 14 luglio 1,2734 Maggio 2017 15 maggio – 14 giugno 1,223205 Aprile 2017 15 aprile – 14 maggio 1,247757

Tfr: va messo nella dichiarazione dei redditi?

Visto che siamo in tempo di dichiarazione dei redditi, cerchiamo di rispondere a una delle domande più comuni in merito al Tfr. Quest’ultimo va inserito in dichiarazione? Essendo escluso dalla tassazione Irpef, in quanto soggetto a tassazione separata anziché ordinaria, le somme relative al Tfr non andranno inserite nel modello 730 o Redditi. Spetta infatti al datore di lavoro comunicare la tassazione del trattamento di fine rapporto all’Agenzia delle Entrate per mezzo della Certificazione Unica.

