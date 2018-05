Iliad Italia: tariffe e offerte al via tra un mese. L’anteprima.

Il matrimonio Iliad Italia sarà ufficiale con lo sbarco del quarto operatore telefonico nel nostro Paese prima dell’estate. In occasione della presentazione dei conti relativi al primo trimestre 2018, la società francese ha affermato che il lancio della compagnia in Italia risulta imminente; si farà perciò prima dell’estate, presumibilmente prima del 21 giugno quindi. Andando nel dettaglio dei dati relativi al Q1 2018, si scopre che Iliad ha acquisito un incremento di 130 mila abbonati, con un aumento dei ricavi dello 0,8% a più di 1,2 miliardi di euro. Per quanto riguarda la telefonia fissa, l’operatore Free registra un calo dei ricavi (-1,6% a 672 milioni); mentre nel mercato mobile il fatturato viene premiato con un +3,9% a 531 milioni. Modifiche anche nel gruppo dirigenziale, con Thomas Reynaud che diventa ad, Maxime Lombardini nuovo presidente e infine Nicolas Jaeger direttore finanziario.

Iliad Italia: è tutto pronto

È tutto pronto per lo sbarco di Iliad in Italia. E anche gli utenti sono desiderosi di conoscere le attesissime offerte low cost che l’operatore proporrà nel nostro Paese, soprattutto al momento del lancio. Nella nota diffusa da Iliad si legge che è tutto sistemato per l’arrivo nel nostro Paese. Dalla rete funzionante alla rete di distribuzione, con tanto di adattamento “ai limiti e alle specificità del mercato locale”. Ai nastri di partenza anche le offerte e il piano di marketing, che prevede l’apertura di alcuni punti vendita. In quanto alle strategie di mercato, sarà ribadita la formula vincente, ovvero quella low cost.

Iliad Italia: i commenti degli analisti

Sullo sbarco di Iliad in Italia si è pronunciato anche il fondatore della società, Xavier Niel. “Vogliamo partire quando tutto è pronto e funziona. Forse abbiamo tardato su alcune cose, come i nuovi ‘box’ in Francia o l’ingresso sul mercato in Italia. Ma cosa sono alcune settimane quando si parla di una logica di lungo termine?”

Come riporta Business Insider, anche gli analisti di Credit Suisse si sono espressi sulle possibili tariffe promozionali che Iliad lancerà nel nostro Paese. Tutto fa pensare che “il lancio in Italia dovrebbe avvenire a tariffe davvero molto basse”. Al tempo stesso potrebbe non funzionare “offrire piccoli pacchetti gratis”, perché la concorrenza in questo è spietata. “Wind-Tre e Fastweb offrono già oltre 5 GB di dati più voce a prezzi tra 5 e 9 euro, Iva inclusa”. Tuttavia l’operatore francese “potrebbe offrire pacchetti simili a un prezzo vicino allo zero, nella speranza di generare valore con business al di fuori dei pacchetti”. E chissà, forse anche sperando “di aumentare i prezzi più tardi”.

Iliad Italia: numero assistenza clienti già attivo

Intanto è già attivo il numero di assistenza clienti Iliad. Quest’ultimo corrisponde al 177 e per ora risulta raggiungibile solo da alcuni operatori, come Tre e Wind, ad esempio; sulle cui reti, peraltro, Iliad si appoggerà in determinate zone.

L’assistenza telefonica sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22. Per quanto riguarda weekend e festivi le fasce orarie di reperibilità saranno tra le ore 9 e le ore 20.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM