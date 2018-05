Offerte di lavoro: 28 mila posti per l’estate, settori e figure ricercate

Anche l’estate 2018 è stagione di opportunità lavorative, soprattutto per i giovani. Secondo Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, sono più di 28mila le offerte di lavoro disponibili. Queste spaziano in tutti i settori, dalla comunicazione ai servizi legati ai trasporti, dagli animatori nei villaggi turistici al personale medico.

Le offerte di lavoro provengono principalmente dai servizi legati al trasporto e all’accoglienza per i turisti, dalla cura della persona all’universo della comunicazione digitale. Addetti ai servizi in stazioni, porti e aeroporti, hostess e receptionist, facchini e personale adibito all’accoglienza sono tra le figure più richieste.

Nei villaggi turistici, sulle navi da crociera, nei tanti festival ed eventi organizzati lungo tutto lo stivale; le risorse più ricercate sono: animatori, istruttori sportivi, costumisti, scenografi e tecnici di luci e suoni. Ma anche estetisti, parrucchieri, massaggiatori e babysitter. Non solo, si cercano medici, infermieri specializzati, operatori socio-sanitari.

E, naturalmente, numerosissime le figure addette ai servizi di ristorazione ricercate: cuochi e aiuto cuochi, pizzaioli, responsabili di sala e camerieri.

Ricercate anche figure professionali legate alla comunicazione digitale, per promuovere offerte ed eventi e gestire la comunicazione nel corso della stagione. Soprattutto social media manager, ma anche instafood consultant.

Per quanto riguarda i requisiti, di là delle competenze specifiche legate alle singole figure professionali ricercate; tra le soft skills troviamo la flessibilità, disponibilità a lavorare in orari notturni e in giorni festivi. Inoltre, è requisito preferenziale la conoscenza di almeno una lingua straniera. Otre l’inglese, requisito tendenzialmente primario, molto richiesti sono il cinese e il russo.

Per avere informazioni su posizioni aperte e i relativi requisiti specifici basta consultare i siti delle principali Agenzie su www.assolavoro.eu. Nello spazio “Agenzie associate” è presente l’elenco dei siti con relativi link diretti. Oppure è possibile rivolgersi personalmente a una delle 2.500 filiali presenti su tutto il territorio nazionale. Presso le stesse, sarà anche possibile candidarsi.

