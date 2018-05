Emilio Carelli premier | Chi è il giornalista del M5S | La biografia.

Tutti i nomi usciti sulla stampa possono considerarsi bruciati, ha detto recentemente Di Maio ai giornalisti. E quindi forse anche la possibilità di Emilio Carelli premier può definirsi tale. Il giornalista del M5S, uno dei primi nomi designati da Di Maio per il suo futuro governo 5 Stelle. Lui ha preferito non commentare, affermando tuttavia di restare sempre a disposizione del M5S. Tra l’altro il nome sembrerebbe non dispiacere neppure a Salvini, e chissà, forse anche a Berlusconi; con il Cavaliere, infatti, Carelli non mai rotto i rapporti. Ma andiamo a conoscere più da vicino Emilio Carelli.

Emilio Carelli: chi è il giornalista del M5S entrato nel totopremier

Emilio Carelli nasce a Crema il 21 maggio del 1952. Si laurea nel 1975 in Lettere Moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopo aver perfezionato gli studi negli Stati Uniti diventa giornalista professionista. A 28 viene assunto dalla Fininvest, per la quale ricopre il ruolo di redattore e inviato giornalistico per Canale 5. Lavora poi alla trasmissione Notizienotte e quindi Canale 5 News. Sei anni più tardi dal suo ingresso in Fininvest, diventa capo della redazione locale a Roma, quindi diventa il conduttore della trasmissione Parlamento In.

Diventato ormai uomo di punta delle reti Fininvest, conduce e idea diversi programmi tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta; per poi diventare vicedirettore di Studio Aperto nel 1991 e cofondare il Tg5, dirigendo l’edizione delle 13. Nel 2000 passa a TGCom, restando sempre nella filiera Mediaset. Nel 2003 invece passa a Sky Tg 24, diventandone direttore responsabile e conducendo lo speciale di avvicinamento alle elezioni americane 2008. Da quest’anno è vicepresidente della Fondazione Italia Usa, dopo 10 anni di attività nella stessa.

La sua carriera politica comincia di fatto proprio nel 2018, quando diventa un candidato del Movimento 5 Stelle a tutti gli effetti. Dal 4 marzo a oggi, non c’è ancora nessun governo. Ma lui potrebbe già diventare premier dell’esecutivo giallo-verde. Il condizionale, mai come in questo caso, è puramente d’obbligo.

Emilio Carelli premier? Le ultimissime notizie

Inizialmente Emilio Carelli sembrava aver dato la sua indisponibilità a fare il premier, come ha riportato il Corriere della Sera. Tuttavia, come riferisce l’Ansa, le notizie più recenti sulla sua possibile premiership riportano un semplice “No comment”. Alle domande insistite del cronista, il giornalista ha affermato di essere sempre a disposizione del Movimento 5 Stelle e del suo capo politico, Luigi Di Maio. Smentendo così di fatto la presunta indisponibilità trapelata il giorno prima. Sulla quale Carelli stesso ha negato. “Non è vero. Confermo che sono e resto a disposizione del Movimento”.

