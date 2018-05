Giro d’Italia 2018: percorso e altimetria tappa 14. Arrivo sullo Zoncolan.

Il giro d’Italia 2018 continua con la tappa 14 che vede San Vito al tagliamento- Monte Zoncolan di 186 Km. Percorso difficile con finale difficilissimo, la partenza è Sabato 19 Maggio alle 11:55. Weekend di fuoco prima del Lunedì, che rappresenta il giorno di pausa, adatto per ricaricarsi in vista delle ultime gare.

Quattordicesima tappa: percorso e altimetria

Si tratta di una tappa di montagna dura e con finale davvero difficile. Fino a San Daniele ci saranno a disposizione strade larghe e dritte. Prima di raggiungere la Carnia si scalano il Monte di Ragogna (primi 2.5 Km sempre oltre il 10% fino al 16% di pendenza) e la più dolce salita di Avaglio. Successivamente si percorre la strada per Paularo con alcune gallerie, dove inizia il passo Duron, salita molto breve ma dura, con il 18% di pendenza. Dopo la discesa su Sutrio, prima di arrivare a Ovaro, si scala la Sella Valcalda. Subito dopo ci sarà la salita finale, il Monte Zoncolan.

Giro d’Italia 2018: il momento del “mostro”, lo Zoncolan

Considerata la salita più dura d’Europa, i concorrenti affronteranno 10 Km al 12% di media fino al 22%. Nell’ultimo chilometro sono presenti tre brevi gallerie. In più gli ultimi Km sono tutti in ripida ascesa. Ai 3 Km c’è una sequenza di due tornanti (sinistra-destra) intervallati dall’unico tratto quasi piatto. A seguire le pendenze andranno dal 12% al 18% fino alle tre gallerie (150 m – 60 m – 110 m) che immettono negli ultimi 500 m all’11% di media con pendenze fino al 16% in corrispondenza del tornante a 250 m dall’arrivo. Fondo in asfalto, con carreggiata di 5 metri.

Dopo la tappa 14 del giro d’Italia 2018

Successivamente, già Domenica 20 Maggio i ciclisti saranno pronti alla tappa 15 che vedrà Tolmezzo- Sappada di 176 Km, di difficoltà media caratterizzata da diversi saliscendi. Dopo questo fine settimana stancante, Lunedì 21 Maggio ci sarà il meritato riposo prima di ripartire per le battute finali del giro d’Italia 2018. Infatti il 27 Maggio saranno i risultati a decretare il vincitore della competizione, a Roma.

