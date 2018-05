Giro d’Italia 2018: pecorso e altimetria tappa 15 | Tolmezzo-Sappada.

Il giro d’Italia 2018 è prossimo ad entrare nell’ultima settimana, la tappa 15 di Domenica 20 Maggio vedrà il percorso Tolmezzo-Sappada di 176 Km, poi la pausa il giorno dopo. Dal 22 ci sarà lo sprint finale per concludere al meglio la competizione.

Quindicesima tappa: percorso e altimetria

Il percorso Tolmezzo- Sappada (176 Km) prevede una tappa dolomitica in continuo saliscendi con un solo tratto tranquillo nel lungo falsopiano verso Cortina D’Ampezzo. In sequenza verranno scalati i Passi della Mauria, di Tre Croci, di Sant’Antonio (inedito da questo versante e con pendenze spesso superiori ai 10%) e Costalissoio, altra salita inedita breve, ma molto ripida. Dopo la discesa su San Pietro di Cadore è lunga la risalita del Piave fino a Sappada dove si trova il traguardo.

Le strade da percorrere sono tutte di medie dimensioni con numerosi tornanti sia in salita che discesa e fondo stradale buono. Gli ultimi 10 Km sono tutti in salita. Presente, nei chilometri finali, una galleria aperta lateralmente, a galleria finita i ciclisti dovranno affrontare alcuni chilometri attorno al 9% e poi entrare nella zona abitata di Sappada dove la strada spiana nell’ultimo chilometro. Rettilineo di arrivo è in asfalto lungo 450 m e largo 6,5 metri.

Dopo la tappa 15 del giro d’Italia 2018

Dopo la quindicesima tappa, a settimana terminata, tutti i concorrenti potranno riposarsi e ricaricare le pile Lunedì 21 Maggio. Dopodichè rientreranno in pista già il giorno dopo, per l’ultima settimana, quella che potrebbe rivelarsi decisiva ai fini della vittoria. Martedì 22 Maggio avrà luogo la tappa 16 con il percorso Treviso- Rovereto di 34,2 Km. Si tratta di un cronometro individuale con percorsi articolati e complessi e tratto centrale lungo il fiume Adige, su strade soprattutto rettilinee. La tappa 17, Mercoledì 23 Maggio, vedrà Riva del Garda- Iseo (Franciacorta stage) di 155 Km. Tappa mossa altimetricamente nella parte iniziale e molto articolata di attraversi cittadini nella seconda parte. A pochi giorni dalla conclusione, ogni pedalata potrà rivelarsi vincente.

