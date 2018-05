WhatsApp: truffa Adidas, come funziona e cosa si rischia

WhatsApp si conferma un terreno fertile per i raggiri da parte dei più abili truffatori. Ad essere al centro dell’ennesimo inganno sulla famosa App, stavolta, è addirittura Adidas. Ovviamente sia WhatsApp che Adidas sono estranei alla truffa. Vediamo insieme comunque in cosa consiste il raggiro, come riconoscerlo ed evitarlo.

WhatsApp: scarpe gratis, il messaggio incriminato

Vi riportiamo integralmente il messaggio che sta girando sempre più di frequente sull’applicazione. Il testo recita: “Festeggiamo il nostro 80° compleanno regalando 5000 paia di Scarpe Adidas Gratis. Ricevi subito un paio di scarpe Adidas in regalo, Guarda!!” Poi c’è il link incriminato, il testo si conclude con un “Provaci anche tu”. Non escludiamo che i truffatori possano cambiare il tipo di messaggio, quindi, prendete sempre con cautela le informazioni che vi arrivano, soprattutto se promettono in regalo oggetti. Il nostro consiglio è di non cliccare sul link e di declinare l’offerta archiviando il messaggio. Cosa c’è in ballo? Ovviamente le vostre credenziali, la privacy del vostro dispositivo e l’eventuale beffa che si può aggiungere in seguito, attraverso contratti stipulati a vostro nome e a vostra insaputa.

Vi invitiamo tra l’altro ad approfondire i contenuti del nuovo aggiornamento di WhatsApp che sarà rilasciato a breve. Anche se non espressamente annunciate, potrebbero esserci delle ulteriori novità sul fronte sicurezza, data la crescita delle truffe sull’applicazione. Tuttavia l’app ha da tempo preso delle misure preventive per garantire la sicurezza dei suoi utenti a garanzia di una certa privacy. Tale misura è senz’altro la crittografia end-to-end. Ma qualche falla nel sistema si può sempre trovare, per questo, raccomandiamo sempre molta prudenza.

Francesco Somma

