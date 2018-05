NoiPa stipendio maggio: cedolino online sul portale in pdf.

NoiPa ha pubblicato avvisi relativi allo stipendio di maggio e quindi al cedolino del mese disponibile e visualizzabile in pdf sul portale. Inoltre ha voluto anche chiarire su alcuni aspetti legati alla diffusione di false notizie legate all’erogazione degli arretrati per il comparto Difesa e Sicurezza. Ecco tutte le ultime notizie a riguardo.

NoiPa stipendio maggio: novità supplenti e volontari VV.FF.

Con un comunicato sul proprio sito e poi ripreso anche dalla pagina Facebook, NoiPa ha avvisato alcuni suoi amministrati sulla data di esigibilità dello stipendio per il personale supplente breve e saltuario della scuola, così come per i volontari dei Vigili del Fuoco. Infatti, si legge quanto segue.

Venerdì 18 maggio 2018 è la data di esigibilità per l’accreditamento dei pagamenti relativi all’emissione speciale per il personale supplente breve e saltuario e per i volontari VV.FF.; effettuata in concomitanza all’emissione ordinaria della rata di maggio.

Inoltre NoiPa ha informato che l’emissione ha interessato i contratti che alla data di esecuzione della stessa siano stati autorizzati dalle segreterie scolastiche; e per i quali la Ragioneria Generale dello Stato abbia verificato la disponibilità dei fondi sui relativi capitoli di spesa.

In aggiunta a ciò si informa che sempre oggi, venerdì 18 maggio 2018, verrà effettuata una nuova emissione speciale per il personale supplente breve e saltuario e i volontari dei Vigili del Fuoco. Per verificare se si rientra in questa emissione bisognerà chiedere le relative informazioni alla propria segreteria scolastica. E quindi chiedere di far controllare la propria situazione tramite il sistema Monitoraggio Scuola. Infine, il consueto promemoria sugli istituti di credito; i quali, come previsto dalla normativa SEPA, potranno effettuare gli accreditamenti sui singoli correnti dalle 00.00 fino alle 24.00 del medesimo giorno.

Dichiarazione dei redditi: come recuperare il codice Pin.

NoiPa: novità arretrati comparto Difesa e Sicurezza

Oltre alle notizie sullo stipendio di maggio, NoiPa ha voluto anche chiarire su alcuni aspetti retributivi legati al comparto Sicurezza e Difesa, in seguito alla “diffusione di false notizie”. Pertanto si avvisa che entro la fine di maggio 2018 saranno accreditati gli arretrati derivanti dal nuovo CCNL; arretrati che comprenderanno gli stipendi del biennio 2016-2017 e dei primi mesi del 2018, maggio compreso. L’importo verrà comunicato con un cedolino separato rispetto a quello ordinario di maggio.

Inoltre, “il compenso una tantum relativo agli anni 2016 e 2017 sarà erogato in un momento successivo, a seguito delle necessarie autorizzazioni di spesa sul Bilancio dello Stato”. NoiPa informa anche per quanto riguarda il personale delle Forze Armate, “gli importi delle differenze tabellari delle voci fisse e continuative sono stati calcolati dai competenti uffici delle Forze Armate stesse; e comunicati a NoiPa per la successiva elaborazione”.

Infine, a giugno 2018 il valore mensile dello stipendio tabellare loro sarà adeguato ai nuovi parametri come previsto dai Dpr pubblicati in Gazzetta Ufficiale. La platea interessata conterà 400.000 amministrati appartenenti alle Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

