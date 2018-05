La Corrida 2018: ospiti e anticipazioni di stasera 18 maggio

Questa sera non perdete l’ultimo appuntamento in prima serata con La Corrida, dilettanti allo sbaraglio. L’edizione 2018, fedele allo storico format, è condotta dal noto presentatore Carlo Conti e dalla valletta Ludovia Caramis.

La quinta puntata ha visto la vittoria di Pasquale De Lillo, cantante di Salerno che si è esibito interpretando due voci, una mascile e una femminile.

Le prime cinque serate, sono state ben apprezzate dai telespettatori, i quali hanno vissuto con entusiasmo il ritorno su Rai 1 del format, andato in onda per lungo tempo sulle reti Mediaset.

La Corrida 2018: sesto ed ultimo appuntamento

Come sempre in diretta dallo studio 5 della Dear di Roma, in questo sesto appuntamento si sfideranno gli ultimi quindici concorrenti.

Al pubblico in sala, ancora una volta sarà assegnato il ruolo di giudici. Essi stessi, infatti, attraverso applausi, nacchere e fischi, eleggono il vincitore della puntata. Ogni dilettante allo sbaraglio si impegnerà per ricevere più applausi e meno fischi possibili.

Ospiti e anticipazioni quinta punata dell’11 maggio

I concorrenti si sfidano a ritmo di balli, canti, poesie e barzellette, sperando che il pubblico, quello in sala così come quello da casa, possa divertirsi con le loro esibizioni. Il bello del programma sta, inoltre, nel fatto che i telespettatori possono davvero immedesimarsi nel format, sentendosi un po’ protagonisti.

Infine, il corpo di ballo del maestro Fabrizio Mainini, preparerà un’esibizione mozzafiato al ritmo di una famosa canzone. Gente comune, scelta tra il pubblico da Carlo Conti in persona, dovrà ripetere la coreografia, cercando di dare il meglio di sè.

Le sorprese non finiranno qui. Venerdì 25 maggio, infatti, siete tutti invitati a godervi il Meglio di… durante il quale saranno trasmessi i momenti più divertenti de La Corrida 2018.

