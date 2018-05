Salverò mia figlia: trama, cast e curiosità del film in prima tv su Rete 4

La scelta di Rete 4 ricade sulla pellicola Salverò mia figlia. Un film uscito nel 2014 e diretto da Micheal Feifer, il genere è quello drammatico, thriller. La pellicola inoltre costituisce una prima tv e andrà in onda a partire dalle ore 21.15. Vediamo nello specifico la trama, il cast e le curiosità.

Salverò mia figlia: cast e parere della critica

Il film non ha impressionato moltissimo il mondo della critica. L’effetto provocato è stato quello dell’indifferenza totale, non ci sono infatti recensioni. Il cast tuttavia non è per niente male, troviamo infatti nella squadra degli attori: Kayla Ewell, Christy Carlson Romano, Bryce Johnson e Ariella Nurkovic. La produzione è stata affidata a Daro Film Distribution e Lifetime Television. La durata del film è di 88 minuti totali.

Run all night – Una notte per sopravvivere: cast e trama del film

Salverò mia figlia: la trama del film

La pellicola racconta la storia di una giovane madre che ha appena divorziato dal marito Daniel. Rachel ora vuole dedicarsi completamente alla sua bambina. Stare a contatto con la figlia è la cosa più importante per Rachel. Più tardi Rachel riceve una telefonata da Daniel che le spiega il motivo della riduzione dei soldi che gli deve mensilmente. La grave situazione finanziaria in cui versa Daniel si ripercuoterà sulla vita di Mia e Rachel. La giovane madre ora sa che dovrà tornare a lavoro per mantenere lo stile di vita di prima, la bambina però dovrà andare all’asilo nido. Proprio qui Rachel fa la conoscenza di Gabby un’educatrice simpatica e disponibile che però presto rivelerà le sue debolezze. La donna infatti, si scoprirà in seguito, ha perso la figlia in un incidente, la sua generosità infatti si tradurrà in un comportamento morboso.

Francesco Somma

