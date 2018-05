Il Capitano Maria: anticipazioni stasera e trama ultima puntata

Dopo il successo delle prime due puntate, questa sera 21 maggio andrà in onda il terzo episodio, che a sua volta anticiperà il finale della serie tv. Il Capitano Maria, suddivisa in quattro puntate, vede come protagonista l’attrice Vanessa Incontrada ed è incentrata sul coraggio di una madre; un capitano dei carabinieri, che dovrà indagare da sola contro tutti sulla morte di suo marito, scomparso dieci anni prima in circostanze misteriose.

Nel cast, al fianco dell’attrice ispanofona, ritroviamo Andrea Bosca, Francesco Colella e Carmine Buschini.

Il Capitano Maria: trama terza puntata

Nelle puntate precedenti, avevamo visto il Capitano alle prese con le indagini su una serie di anomali attentati, comandati a distanza tramite marchingegni all’avanguardia. Si scopre che dietro queste anomalie non vi è la mafia del luogo, bensì un gruppo di haker, di cui fa parte la giovane Annagreca.

Nel frattempo, mentre Maria cerca di comprendere il perché del comportamento anarchicio della ragazza, una veggente le rivela dei segreti incoffessabili. Suo marito, dieci anni prima, non è morto a causa di un incidente e la donna ne ha ora l’assoluta certezza.

Anticipazioni seconda e trama terza puntata

Durante la terza puntata, assisteremo ad una vera e propria faida venutasi a creare tra la famiglia mafiosa che detiene il dominio dei traffici illeciti e il gruppo di haker. Luce, la figlia del capitano, fuggirà con loro e si unirà ad Annagreca.

Questo atto di ribellione nei confronti di sua madre, metterà in serio pericolo la sua vita.

Il Capitano Maria: anticipazioni ultima puntata

L’ultima puntata della serie andrà in onda Martedì 22 maggio. Ai bambini della scuola elementare colpita durante l’attentato, è stata diagnosticata una tremenda malattia, legata ai traffici di sostanze tossiche che interessano il porto dell’Isola.

Continua, intanto, la guerra tra bande rivali, ma sembra ci sia in atto una sorta di patto tra gli haker e la famiglia mafiosa; il quale verrà suggellato solo in seguito al matrimonio tra Annagreca e il nipote del Patriarca. Dietro questa improvvisa voglia di pace, si nasconderanno di certo secondi fini.

