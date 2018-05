Il Capitano Maria: anticipazioni stasera e trama terza puntata

Questa sera, 14 maggio, andrà in onda la seconda delle quattro puntate della nuova fiction Rai con Vanessa Incontrada.

L’attrice interpreta il Capitano Maria, donna forte e coraggiosa che dieci anni dopo la morte di suo marito, decide di lasciare Roma e il suo posto di lavoro per tornare nella sua città d’origine. Si trasferisce così, insieme ai suoi di 16 e 9 anni nel paesino in cui dieci anni prima si è consumata la tragedia.

Durante la prima puntata, ben accetta dal pubblico e dalla critica, una strana serie di attentati ha messo in allarme tutti gli abitanti del piccolo paese portuense.

Il Capitano Maria: anticipazioni seconda puntata

Maria inizia così ad indagare sull’attentato che ha interessato anche la scuola che frequentano i suoi figli.

Tutti gli indizi portano ad un atto intimidatorio ad opera della mafia. Ben presto, però, Maria si rende conto che dietro l’attentato si nasconde qualcosa di molto più profondo.

I sospetti si spostano su Annagreca, una ragazza introversa che ha tutta l’aria di essere un abile hacker. Potrebbe esserci proprio lei dietro i pericolosi attentati e il tenente Enrico Labriola comincerà ad indagare su di lei per poterlo scoprire.

Cast, trama e anticipazioni della fiction con Vanessa Incontrada

Nel frattempo, la figlia di Maria fa la conoscenza di un gruppo di ragazzi ribelli, con i quali si identifica e con cui riesce finalmente ad essere se stessa. Essere la figlia del Capitano le procura qualche inimicizia, ma la ragazzina farà di tutto per farsi accettare dai suoi coetanei.

Il Capitano Maria: trama terza puntata

La terza puntata della serie andrà in onda lunedì prossimo, 21 maggio. Vedremo come Maria, spinta da suo zio, decide di incontrare Santina, veggente conosciuta da tutti lì in paese. Grazie alla donna, il Capitano scoprirà che alla morte di suo marito è legato un oscuro segreto e che, inoltre, c’è una correlazione tra questo segreto incoffessabile e gli attentati alla scuola.

