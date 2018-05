Governo ultime notizie: Mattarella vuole Di Maio premier?

Di Maio e Salvini, oggi, convocati al Colle per sciogliere il fondamentale nodo premier. Mattarella non guarderà né il programma né la lista dei ministri prima di conoscere il nome scelto per Palazzo Chigi. D’altronde, è con il Presidente del Consiglio che il Capo dello Stato si confronta sulla composizione e sull’indirizzo dell’esecutivo. Movimento e Lega sembrano essersi accordati su un “tecnico” d’area 5 stelle. In questo senso, sembra che verrà indicato il giurista Giuseppe Conte. Tuttavia, per saldare l’intesa giallo-verde, la cui tenuta è ancora tutta da verificare, dal Quirinale si preferirebbe un “politico”.

Ora, non si può dare per scontato il benestare di Mattarella su Conte. Infatti, il Presidente della Repubblica potrebbe considerare il nome del Professore Ordinario all’Università di Firenze troppo “leggero”; così come quello di ogni altro premier “terzo” fin qui emerso. Dunque, Di Maio e Salvini avrebbero proposto di fare entrambi i vice-premier per aumentarne il “peso”. È una possibile soluzione, d’altra parte, per il Capo dello Stato la priorità è quella di superare l’attuale impasse. Detto ciò, non si può escludere che, nei limiti che gli vengono imposti dalla Costituzione, il Colle proponga la nomina di Di Maio.

Dal canto suo, il capo dei pentastellati sembra ormai fuori dai giochi; il muro della Lega sulla sua nomina non si è mai nemmeno scalfito. Innanzitutto, renderebbe difficile per Salvini considerarsi un membro alla pari dell’asse giallo-verde; inoltre, l’evenienza complicherebbe non poco i già difficili rapporti con l’alleato Berlusconi. Il ragionamento di Mattarella, però, è molto semplice: una maggioranza deve essere guidata dall’esponente del partito che ha preso più voti. Nonostante la linea ufficiale, dal Movimento sperano ancora che cada il veto del Segretario leghista.

