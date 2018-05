Elezioni Valle d’Aosta 2018: risultati regionali in diretta – LIVE.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMI F5 O RICARICA LA PAGINA.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

13.30 I primi risultati vedono avanti Union Valdotaine col 20%. Boom Lega al 17% delle preferenze, mentre il M5S è sotto il 10%. Per quanto riguarda l’affluenza il dato è intorno al 65%.

Per i risultati regionali delle elezioni Valle d’Aosta bisogna aspettare la fine dello scrutinio, iniziato questa mattina, lunedì 21 maggio 2018, alle ore 8. Ieri la votazione si è conclusa alle ore 22 e il tasso di affluenza registrato è stato del 65,1%; un dato inferiore rispetto al 73,02% registrato nel 2013. Segno inequivocabile di un trend in continua discesa per quanto riguarda la partecipazione politica degli elettori italiani, già riflesso nelle elezioni del 4 marzo ma anche nelle ultime Regionali in Molise e Friuli.

Tornando alla Valle d’Aosta la maggiore affluenza si è registrata a Valgrisenche (82,5%), mentre a Courmayeur si è registrato il minimo (54,2%) per questa tornata elettorale. La percentuale di affluenza alle Regionali valdostane è anche inferiore rispetto alle ultime elezioni politiche, laddove il 72,3% dei votanti si era recato alle urne. Lo scrutinio viene effettuato nei 4 centri che si trovano nei comuni di Aosta, Saint-Pierre, Fenis e Verrès. Qui sono infatti recapitate tutte le schede e a breve dovrebbero uscire i risultati ufficiali, che non esiteremo a comunicarvi nella nostra diretta live.

Elezioni Valle d’Aosta 2018: ultime notizie

Per quanto riguarda il sistema elettorale bisogna far riferimento all’articolo 16 dello statuto speciale della Regione. Qui infatti si legge quanto segue.

Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Da qui l’elezione diretta di 35 consiglieri, basata su un sistema proporzionale. Il presidente sarà poi nominato dai 35 consiglieri eletti. Ecco quanto si legge sul sito della Regione in merito. “I 35 seggi di cui si compone il Consiglio regionale sono distribuiti proporzionalmente tra le varie liste attraverso il cosiddetto ‘metodo del quoziente e dei più alti resti’; che si basa sul calcolo del quoziente elettorale; risultante dal rapporto tra il numero dei voti validi riportati da tutte le liste e il numero dei seggi da assegnare”. Per quanto riguarda i voti validi riportati da tutte le liste sono esclusi quindi i voti nulli e le schede bianche.

I risultati definitivi delle elezioni regionali in Valle d’Aosta saranno anche una sorta di test per sondare eventuali cambiamenti umorali da parte degli elettori. Questi ultimi hanno dovuto scegliere tra 10 liste. Area Civica Stella Alpina Pour Notre Vallée, Centrodestra Valle d’Aosta (FI, FdI); Lega Salvini Vallée d’Aoste; PD, M5S; Impegno Civico, Union Valdotaine Progressiste; Alpe, Union Valdotaine, Mouv’.

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM