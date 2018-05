Tessera sanitaria 2018: novità introdotte e a cosa serve di preciso.

La tessera sanitaria si arricchisce nel 2018 di numerose funzionalità utili ai contribuenti. Contenente il codice fiscale del cittadino, dà diritto alle prestazioni del SSN. E può risultare un passepartout valido anche nei Paesi dell’Unione europea, per ricevere assistenza sanitaria. Come riporta il sito dedicato, la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi rappresenta l’evoluzione tecnologica della tessera sanitaria tradizionale.

Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi: i cambiamenti

Oltre ai servizi sanitari offerti dalla tessera classica, la TS-CNS aggiunge ulteriori funzioni utili ai contribuenti per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Il tutto nel rispetto della privacy e della sicurezza. Ovviamente la nuova tessera che integra i benefici della Carta Nazionale dei Servizi viene rilasciata gratuitamente; ma per riceverla bisognerà attendere la scadenza dell’attuale tessera sanitaria; che ha una validità di 6 anni.

La cosiddetta TS-CNS è un documento personale. Ed è valido da subito: infatti non sarà necessario richiederne l’attivazione. Pertanto la nuova TS-CNS avrà la funzione della tradizionale Tessera Sanitaria nazionale; oltre che quella del tesserino del codice fiscale. Infine la TS-CNS varrà come tessera europea di assicurazione malattia (Team); che sostituisce il modello E-111, garantendo l’assistenza sanitaria nell’Ue e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, sempre in base alle normative dei singoli Paesi.

Per utilizzarla come CNS, tuttavia, sarà richiesta l’attivazione presso gli sportelli abilitati presso la propria Regione di appartenenza.

Anche per questo motivo la nuova tessera è leggermente diversa dal punto di vista visivo. Grazie a un microchip color oro inserito nella tessera, finalizzato alla tutela della privacy e alla sicurezza dei propri dati quando si entra in contatto con i servizi online della PA.

Tessera Sanitaria 2018: spese mediche consultabili e modificabili

Oltre a questa novità va considerata anche quella ormai nota a tutti, che riguarda il monitoraggio delle spese per gli acquisti di prodotti farmaceutici detraibili delle tasse. E che ormai avviene in maniera automatica. Infatti, come si legge nella nota, “il Ministero dell’Economia ha messo a punto un decreto sulla tessera sanitaria e le spese da poter detrarre nella dichiarazione dei redditi. Questo, pubblicato nell’ultima Gazzetta Ufficiale, introduce specifiche tecniche e modalità operativa del Sistema tessera sanitaria”. Lo scopo è quello di “consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell’Agenzia delle Entrate; e la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie”.

