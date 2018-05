Governo ultime notizie: nome premier, nessun accordo. “Salta tutto”?

Dal 4 marzo 2018, data delle elezioni politiche, sono stati consumati molti passaggi dal punto di vista sia politico che istituzionale. Oggi 21 maggio 2018, a distanza di oltre due mesi e mezzo, si potrebbe avere certezza della risoluzione dello stallo politico. Infatti nel pomeriggio sono attesi al Quirinale i due principali protagonisti del voto. Ovvero Luigi Di Maio che vedrà Mattarella alle ore 17:30 e Matteo Salvini atteso alle ore 18.00. I leader del Movimento 5 Stelle e della Lega, con le rispettive delegazioni, saliranno oggi al Colle. Incontreranno il Presidente della Repubblica per comunicare l’intesa su un governo politico.

Governo ultime notizie, indiscrezione di Affariitaliani.it

Tutto pronto dunque? Per molti si ma secondo Affariitaliani.it c’è ancora un punto in grado di far saltare l’intera trattativa. Cioè la premiership. Tutte le indiscrezioni dell ultime ore parlano del giurista Giuseppe Conte come il più papabile per il ruolo di prossimo Presidente del Consiglio. Un nome già emerso nel corso della scorsa settimana ma che evidentemente è rimasto saldamente in testa al gradimento di entrambi leader.

Governo ultime notizie, ‘Rischio che salti il governo è concreto’

Quella che nell’articolo viene definita una ‘fonte autorevole’ avrebbe riferito le seguenti parole. ‘Stiamo cercando di recuperare ma il rischio che salti il governo è concreto‘. Da dove nascerebbe la divergenza? A quanto pare vi sarebbe ancora l’aspirazione di Luigi Di Maio di ricoprire la carica di premier. Tra le novità della giornata c’è da registrare anche il nuovo incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L’obiettivo sarebbe provare ad ottenere un allargamento della maggioranza. Tale possibilità consentirebbe al governo giallo-verde di avere soprattutto al Senato una maggioranza parlamentare più ampia.

Governo ultime notizie, totoministri

Circolano anche i papabili nomi di molti ministri. Tra i 5 Stelle gettonatissimi Alfonso Bonafede, Emilio Carelli; Vincenzo Spadafora e Giulia Grillo. Invece per la Lega si parla, tra gli altri, di Giancarlo Giorgetti, Giulia Bongiorno.

