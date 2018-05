The Legend of Tarzan: trama, cast e curiosità del film in prima tv

La rete ammiraglia di Mediaset propone per stasera il film The Legend of Tarzan. La pellicola del genere avventura, diretta da David Yates andrà in onda in prima serata e in prima tv su Canale 5. Vediamo ora nello specifico la trama della pellicola, il cast e le curiosità.

The Legend of Tarzan: cast e parere della critica

Complessivamente il film ha avuto notevole successo. Il suo budget è stato stimato intorno ai 180 milioni di dollari, gli incassi hanno superato i 356. Per quanto riguarda il giudizio della critica, nel caso di questa pellicola è apparso abbastanza diviso. Mymovies valuta il film con un 2,47/5 che equivale ad una mediocrità nemmeno piena, anche se di un soffio. IMDb concede più della sufficienza con un 6,3/10 mentre Comingsoon.it va ancora più in alto con un 80/100 discutibile. Il cast tuttavia è ricco di grandi attori, abituati al grande schermo, troviamo infatti: Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Ella Purnell, Djimon Hounsou e John Hurt.

The Legend of Tarzan: trama del film e curiosità

Sono passati molti anni da quando l’uomo conosciuto come Tarzan ha lasciato la giungla africana. Il suo nome ora è John Clayton III, Lord GreyStoke, un alto borghese che vive con sua moglie Jane e svolge il lavoro di ambasciatore. Per questioni diplomatiche Greystoke viene inviato in Congo a servire il Parlamento come emissario commerciale. John non si sente però l’uomo attraverso il quale Leon Rom vuole portare a compimento la sua vendetta. Una serie di circostanze risveglieranno il selvaggio della giungla che dorme dentro di lui, meglio conosciuto come Tarzan. Tra le curiosità sulla pellicola invece ne troviamo alcune molto interessanti: l’attore che impersona Tarzan, ha accettato il ruolo solo per impressionare suo padre, grande fan del racconto. Il film trova ambientazione tra il 1889 e il 1890.

