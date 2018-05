Honor 10: prezzo in Italia, recensione e scheda tecnica.

Ecco, appena entrato in commercio, il nuovo Honor 10. La compagnia cinese ha lanciato in Europa, partendo da Londra, il suo ultimo gioiello. Dopo i rispettivi successi di Honor 8 (2016) e Honor 9 (2017), il gruppo ha l’opportunità di dimostrare la qualità, la convenienza e l’innovazione del prodotto. Gli smartphone precedenti a questo, hanno infatti riscosso grande successo tra i giovani.

Honor 10: scheda tecnica

La casa cinese, per affermarsi con il nuovo modello, ha puntato su tre aspetti principali, che sono una fotocamera migliorata con l’aggiunta di funzioni di intelligenza artificiale, uno schermo con notch quasi senza bordi e un design ulteriormente rifinito rispetto a quello degli anni passati. Questo è infatti impreziosito da colorazioni stravaganti. Il gadget era stato già presentato in Cina i giorni scorsi. Pertanto gli appassionati erano già a conoscenza della scheda tecnica e dell’aspetto fisico del telefono, simile allo smartphone P20, prodotto dalla casa madre Huawei.

In effetti Honor 10 ha molti aspetti in comune con il gadget Huawei, ad esempio il design basato su telaio in alluminio e scocca in vetro, ma anche il processore, il potente Kirin 970, aiutato da funzionalità di intelligenza artificiale integrate. Anche il display appare simile, è basato su tecnologia LCD, con risoluzione di 2280 x 1080 provvisto anche di notch. A bordo non poteva mancare una doppia fotocamera che Honor ha arricchito con avanzate funzioni di intelligenza artificiale rendendola così uno degli aspetti più interessanti. Le altre caratteristiche importanti da citare includono una batteria molto ampia di 3400 mAh e una fotocamera anteriore da 24 Mpixel con funzionalità di sblocco del dispositivo attraverso un’identificazione biometrica.

Honor 10: cosa non ha del vecchio smartphone

Nonostante il nuovo dispositivo sia pieno di novità, mancano degli elementi rispetto all’Honor 9. Il primo passo indietro riguarda la mancanza di una variante con 6 Gb di ram, di poca importanza. La seconda mancanza invece riguarda la possibilità di espandere la memoria dedicata allo stoccaggio. L’unico slot secondario del telefono può infatti ospitare un’eventuale seconda scheda sim ma non una microsd, caratteristica presente nel vecchio cellulare. La seconda dimenticanza è stata considerata di notevole importanza ai fini dell’innovazione e della completezza del nuovo dispositivo.

Honor 10: prezzo in Italia

Il nuovo Honor 10 ha già invaso l’Europa e l’Italia, portando un’ondata di innovazione e interesse. Il prezzo si aggira intorno ai 399 euro, prezzo interessante perchè più basso del precedente. Questa mossa di mercato potrebbe rivelarsi decisiva sull’acquisto del nuovo dispositivo.

