OnePlus 6: prezzo in Italia e scheda tecnica dello smartphone.

Il nuovo OnePlus 6 è pronto ad uscire e ad entrare in commercio. Si tratta di una start-up cinese nata appena 4 anni fa con marchio sviluppatosi online adesso finalmente pronto al grande salto. Infatti per la realizzazione, e conseguente lancio, del settimo modello ci sarà un vero e proprio evento con biglietti in vendita. In meno di 12 ore i 1350 posti disponibili sono stati riempiti, grazie ad una grande affluenza di canadesi e una piccola parte di italiani. La presentazione è stata fatta a Londra davanti ad un pubblico attento e pronto all’acquisto, che sarà esclusivamente online. Il successo di questo smartphone sta nel rapporto strettissimo, quasi maniacale, sviluppato con una community di appassionati che consigliano, valutano, inducono alle scelte. Da qui la creazione del nuovo OnePlus 6.

OnePlus 6: scheda tecnica

Come prima scelta, il design è interamente in vetro, o meglio in Corning Gorilla Glass 5, sia nella parte anteriore che in quella posteriore del telefono. La seconda è quella del notch (tacca inaugurata dall’iPhone X e presente anche sul Huawei P20) “a scomparsa”, con la barra di navigazione che può essere sostituita dal controllo gestuale: il risultato è un schermo full HD da 6,28 pollici, sebbene le dimensioni siano le stesse del modello precedente.

Terza scelta, forse fondamentale, è quella di aver dotato il OnePlus 6 del processore più potente del momento, prodotto da Qualcomm e con prestazioni aumentate del 30%, abbinandolo a una versione alleggerita di Android 8.1, in modo da garantire grande velocità a tutte le funzioni presenti.

Il reparto fotografico è migliorato; ci sono una doppia telecamera posteriore da 16 e 20 megapixel ed una frontale da 16. Il resto è in linea con la moda degli smartphone, con bordi arrotondati della scocca. Dal 22 Giugno 2018 OnePlus 6 sarà disponibile con tre diversi colori, Mirror Black, Midnight Black e Silk White.

OnePlus 6: prezzi in Italia

A Milano è già tutto pronto, ci sarà un temporary aperto per un solo giorno, con 1500 acquirenti già prenotati per l’acquisto del nuovo modello. Il prezzo di base sarà sui 519 euro, solamente 20 euro in più rispetto al 5T. Il prezzo potrebbe variare fino a 619 euro, anche se gli acquirenti, in Italia e altrove, sembrano essere intenzionati a prenderlo a qualunque cifra.

