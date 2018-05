Giuseppe Conte premier: chi è il nuovo presidente del consiglio, la carriera

Giuseppe Conte sarà molto probabilmente il prossimo Presidente del Consiglio. Infatti dovrebbe essere lui a rappresentare l’alleanza di Governo composta da Movimento 5 Stelle e Lega. Dovrà guidare l’esecutivo a cui è affidato il compito di tradurre in azioni il contratto di governo a cui le delegazioni delle due forze politiche hanno lavorato nelle ultime settimane. Poco fa, nel corso dell’ultimo giro di consultazioni, il nome del giurista è stato proposto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Movimento 5 Stelle e Lega.

Giuseppe Conte premier, profilo completamente tecnico

Ha fatto notizie in queste ore il cv lungo del prossimo Presidente del Consiglio. Giuseppe Conte ha 54 anni, è nato a Volturara Appula in provincia di Foggia. Ha studiato e si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Conte è professore ordinario di diritto privato a Firenze e alla Luiss di Roma ed è avvocato cassazionista. Tra le sue specializzazioni vanta gli arbitrati; è stato borsista presso il CNR. Inoltre ha perfezionato il proprio curriculum formativo nelle università di Yale e Duquesne; a Vienna, alla Sorbona di Parigi e infine alla New York University. Ha insegnato in varie università tra cui Roma Tre, Lumsa, all’Università di Malta, alla S. Pio V di Roma e Università di Sassari.

Un premier dal cuore a sinistra. Video

Giuseppe Conte premier, i suoi precedenti incarichi

Tra le tantissime cariche ricoperte da Conte c’è quella di membro della Commissione per la riforma del primo libro del codice civile. In pià è stato componente dell’European Contract Group e del Social Justice Group. E ancora membro del Board of Trustees della John Cabot University e dell’International Academy of Commercial and Consumer Law. Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italian nel biennio 2010/2011, mentre nel 2012 la Banca d’Italia lo ha nominato componente dell’Arbitro Bancario Finanziario. E’ condirettore della collana di Laterza “Maestri del Diritto” ed è stato designato nel 2008 a far parte della Commissione Cultura presso Confindustria.

Giuseppe Conte premier, indicazione del M5S

Giuseppe Conte è il nome proposto dal Movimento 5 Stelle alla Lega. Quindi tra le due forze politiche è certamente più vicino al M5S che infatti lo aveva inserito nella lista dei potenziali ministri presentata agli elettori prima del voto come Ministro della Pubblica Amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia. Infine va ricordato che Conte è vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa; è stato anche presidente della Commissione disciplinare e, tra gli incarichi ricoperti, ha coordinato l’istruttoria che ha condotto alla destituzione del consigliere di Stato Bellomo, per i suoi comportamenti inappropriati con le allieve dei corsi di preparazione alla magistratura.

