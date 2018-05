Calciomercato 2018: clamoroso Hamsik, probabile un suo addio al Napoli

Ha del clamoroso la notizia di poche ore fa riguardante il futuro di Marek Hamsik.

Secondo il papà, il capitano del Napoli potrebbe salutare la città partenopea per accasarsi in Cina: sarebbero infatti tre i club cinesi interessati a lui.

LEGGI ANCHE: Calciomercato 2018: Milan, parte il toto bomber. Tanti nomi in ballo

Calciomercato 2018: le dichiarazioni del papà di Hamsik

Richard Hamsik ha così dichiarato al quotidiano slocacco “Pravda”:

“Al 60% va in Cina, su di lui ci sono tre squadre. Il loro interesse è serio, ma le trattative non sono facili; in Cina non è periodo di trattative, la prossima sessione aprirà solo d’inverno. C’è quindi un problema di mancanza di mancata corrispondenza temporale, anche perché le squadre cinesi hanno dei limiti per il tesseramento di calciatori stranieri. Marek ha un contratto a Napoli per tre anni, quindi ora è tutto nelle mani del suo manager Juraj Venglos e del presidente del club che dovranno discutere”.

Sembra dunque davvero possibile l’addio di Hamsik al suo Napoli, per il quale ha rifiutato tante big italiane ed europee in passato. Attendiamo sviluppi in merito.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM