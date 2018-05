Sondaggi elettorali Noto: Lega in ulteriore aumento, male gli altri partiti

Le ultime intenzioni di voto realizzate da Noto la trasmissione di Rai3 Cartabianca vedono in testa alla forze politiche il centrodestra. La coalizione Salvini-Berlusconi-Meloni viene data dall’istituto di Antonio Noto, addirittura, oltre il 40%. Nello specifico avrebbe raggiunto il 41,5%; ben 4 punti e mezzo di percentuale in più rispetto al risultato raggiunto il 4 marzo scorso. Il centrosinistra, invece, scende al 20%; Pd e alleati avrebbero perso quasi il 3% dalle ultime politiche. In pieno emorragia di consenso, Liberi e Uguali non andrebbe oltre il 2,5% se si votasse oggi. Nei calcoli dell’istituto, prima partito, con il 30% (in calo del 2,7% rispetto al voto di circa 80 giorni fa), rimane il Movimento 5 Stelle.

Bisogna precisare che, almeno stando all’indagine di Noto, l’ottima forma dell’asse Lega-Fi-FdI è dovuta soltanto all’effetto trainante del partito di Salvini. Infatti, secondo l’istituto, il Carroccio è cresciuto in modo sorprendente (fino a un certo punto: considerando le dinamiche di formazione della maggioranza) dalle politiche del 4 marzo. Adesso, si attesterebbe al 25%, poco meno di 8 punti in più dalle politiche. Dunque, la Lega conta ormai il doppio dei consensi di Forza Italia; dal canto suo, il partito di Berlusconi non supererebbe il 12% in questo momento (è sceso del 2% dalle elezioni di oltre due mesi fa).

In parallelo all’ottima forma del centrodestra (cioè, della Lega), la coalizione di centrosinistra, per Noto come per altri isttuti demoscopici, sembra essere sempre più in affanno. Il suo partito di punta, cioè il Partito Democratico, starebbe affrontando il trend negativo peggiore della sua storia. Oggi, i Dem di Martina non raccoglierebbero più del 16,5%; nello specifico, avrebbero perso il 2,2% dalle politiche del 4 marzo scorso.

