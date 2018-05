Assunzioni Amazon 2018: posti e requisiti ricercati al nord

I lavori sono a buon punto e l’apertura è prevista per il prossimo autunno. Il nuovo centro Amazon di Casirate d’Adda, comune in provincia di Bergamo sorgerà nell’area dell’ex Eni-Agip di via Rossini.

Per la nuova sede, dalla superficie di 34.000 metri quadrati, è prevista l’assunzione di 400 nuove risorse, da reclutare per diverse posizioni in tre anni. Informazione, quest’ultima, confermata anche dal sindaco di Casirate, Mauro Faccà.

Le selezioni stanno per iniziare: l’agenzia per il lavoro Adecco ha infatti organizzato una giornata di reclutamento per conto di Amazon nella giornata del 31 maggio prossimo. In particolare, si legge su alcuni articoli, i colloqui del 31 saranno dedicati ad aspiranti operatori di magazzino.

Appuntamento dalle 10 alle 16 presso il centro ricreativo sportivo comunale di Casirate, via Locatelli n. 17, struttura messa a disposizione dall’amministrazione comunale. Gli interessati dovranno presentarsi al recruiting day organizzato dal colosso dell’e-commerce muniti del proprio curriculum vitae.

Il polo della Bassa sarà strutturato per gestire il deposito e lo smistamento della merce già pronta. L’obiettivo è quello di ridurre i tempi di consegna; inoltre supportare le aziende indipendenti che decidono di vendere su Amazon o di utilizzare la rete di distribuzione offerta dall’azienda.

Lo sbarco di Amazon a Casirate è stato salutato positivamente dall’Amministrazione comunale che ha posto l’accento sull’offerta di nuovi posti di lavoro per il territorio. L’insediamento del colosso Usa dell’e-commerce, inoltre, ha portato nelle casse comunali più di un milione di euro di oneri, manna per il piccolo comune della Bassa. Tanto che il recruiting day di giovedì 31 è stato pubblicizzato anche sul sito web del Comune.

Per richiedere maggiori informazioni sull’evento organizzato dall’agenzia Adecco per conto di Amazon è possibile scrivere a onsite.amzbergamo@adecco.it.

