Calciomercato 2018: la Juventus blocca Emre Can.

Si parla di rivoluzione in questo calciomercato 2018, per continuare a vincere in Italia e provare a vincere tutto anche in Europa. Allegri e Marotta hanno parlato di acquisti mirati e importanti, utili per rinforzare la squadra e alzare il livello. Dopo la fine del prestito all’Atalanta, ecco tornare Spinazzola e Caldara, che daranno il loro contributo ai bianconeri. Il primo colpo messo a segno è quello di Emre Can, giocatore del Liverpool. Dopo la finale di Champions League, il 26 Maggio, il giovane centrocampista classe 94 volerà a Torino per visite mediche e firma del contratto.

Calciomercato 2018: Emre Can alla Juve

Emre Can ha finalmente accettato la proposta dei bianconeri. La Vecchia Signora stava inseguendo il centrocampista tedesco (di origini turche) da circa 2 anni, senza però mai riuscire a soffiarlo ai Reds. Stavolta è certo, subito dopo la finale che il Liverpool giocherà contro il Real Madrid, il nuovo acquisto della Juve sarà ufficializzato. Emre Can vorrebbe concludere la sua carriera con il Liverpool alzando quella coppa, tanto ambita da ogni giocatore. La “Coppa dalle grandi orecchie” sarebbe il timbro migliore per salutare chi lo ha sostenuto da sempre. Dopo ciò, Torino aspetta il giocatore a braccia aperte, con un contratto di 5 anni. Il centrocampista tedesco arriverà a costo zero rendendo ancora più dolce la mossa decisiva della società. Ecco quindi il primo tassello per rendere il Club ancora più competitivo in Europa.

Calciomercato 2018: Emre Can: il primo dei tanti tasselli

La Juventus vuole rivoluzionare la rosa, tra cessioni (Buffon, Asamoah, Mandzukic) e possibili acquisti (Pogba, Cavani, Perin). Sono tanti i nomi che circolano e gli occhi puntati. Per ora però la società bianconera si gode l’arrivo del campione tedesco.

