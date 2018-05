Calciomercato 2018 Milan: matrimonio tra Milan e Pepe Reina.

In questo calciomercato 2018 il Milan dovrà fare acquisti più intelligenti ed efficaci, dopo una stagione deludente. Ancora incerto il futuro di Donnarumma, ma sicuro è l’approdo a Milanello di Pepe Reina, ormai ex portiere del Napoli. L’estremo difensore spagnolo, dopo 4 stagioni in azzurro, vuole chiudere la sua carriera in uno dei migliori club, a suo avviso, in Europa.

Calciomercato 2018 Milan: Pepe Reina, instancabile titolare dei partenopei

Pepe Reina, portiere spagnolo classe 82, ha ringraziato il Napoli dopo anni intensi e a tratti duri. La squadra partenopea lo ha sempre visto come un punto di riferimento, un pilastro. I rossoneri, incerti sul futuro di un Donnarumma a volte discontinuo, hanno giocato d’anticipo bloccando un portiere con esperienza e grinta. Pepe Reina infatti, nonostante i 36 anni, è in forma e ha disputato una stagione da titolare. Per lui un contratto biennale, arriverà a costo zero. Si dice tranquillo sulla questione che vede il Milan escluso, probabilmente, dall’Europa League, dove si è qualificato per il rotto della cuffia. La società ha problemi finanziari e non è riuscita a ripagare le aspettative che si avevano ad Agosto. L’intento della società è quello di rientrare in corsa per la Champions e in 2-3 anni poter competere anche per lo scudetto. Pepe Reina vuole dare il suo contributo, in campo e nello spogliatoio, insegnando e imparando dai suoi compagni.

Calciomercato 2018 Milan: grandi nomi per ritornare tra i top club

Al Milan servono giocatori di esperienza ma anche giovani, che sappiano condurre la squadra alla vittoria e alla conquista di un trofeo concreto. Sono già troppi anni che i rossoneri sono fuori dalla Champions League, non competono, realmente, per nessuna coppa. Si ha quindi necessità di cambiare ancora giocatori e soprattutto mentalità. Il primo passo è stato fatto, Pepe Reina è rossonero, adesso si lavorerà alla fase offensiva.

