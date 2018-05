Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2: trama e cast del film su Canale 5

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 è un film del 2016 diretto da Kirk Jones, che vede come protagonisti Nia Vardalos e John Corbett. La commedia andrà in onda questa sera, in prima serata, su canale 5.

14 anni dopo, l’intero cast si è cimentato in una nuova pellicola, dal medesimo gusto comico ed esilarante, ma con qualche new entry.

Il film è ancora una volta caratterizzato da una trama semplice, con qualche colpo di scena qua e là; con la riscoperta dei valori familiari da parte del vasto gruppo di protagonisti.

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2: trama del film

Toula e Ian sono sposati da anni e hanno una figlia, Paris, nel pieno della crisi adolescenziale, che desidera tanto andare a studiare in un college molto lontano da casa. Un nuovo conflitto, una nuova famiglia, ma sempre gli stessi problemi legati allo strano rapporto tra genitori e figli.

La giovane Paris si sente intrappolata dai legami familairi, esattamente come sua madre qualche decennio prima.

A sorpresa di tutti, si scopre che Gus e Maria, genitori di Toula, non sono regolarmente sposati. Al loro atto di matrimonio, infatti, mancherebbe la firma del sarcedote.

Maria, allora, coglie l’occasione per organizzare il magnifico grosso grasso matrimonio greco che ha sempre sognato e che non aveva potuto avere cinquant’anni prima.

Il tradizionalismo greco continua ad aleggiare sulle teste dei familiari di Toula, decisi più che mai a coronare il sogno di nozze di Maria.

Alla fine, anche lo scompiglio che nasce a causa di Paris tra Ian e Toula si risolverà e la ragazzina potrà essere libera di studiare in uno dei college più prestigiosi degli Stati Uniti.

