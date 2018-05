Calciomercato Serie A: trattative e nomi caldi, si fa spesa all’estero

Sono tanti i nomi caldi di questo calciomercato 2018 che, prima ancora di iniziare, è già pieno di trattative e sogni proibiti. Tolti gli acquisti ormai conclusi da qualche Club, ci sono tanti altri obiettivi di mercato. La Serie A, per questa sessione di calciomercato, sembra preferire l’estero.

Calciomercato Serie A: le trattative

Diverse le trattative, soprattutto per i grandi club italiani, che vogliono giocare d’anticipo. Matteo Darmian ad esempio è vicinissimo alla Juventus, vista la cessione di Lichtsteiner. Il costo dell’operazione andrebbe sui 13 milioni di euro. In casa Inter si rimane nel campionato italiano, con nomi che vanno da Radja Nainggolan a Nicolò Barella, si discute invece del rinnovo di Miranda. Il Napoli tratta per Rui Patricio (portiere portoghese) dopo l’addio di Reina, andato al Milan a costo zero. Su Bryan Cristante invece ci sono diversi club come Lazio, Roma e Juventus. La Roma vorrebbe trattare per Federico Chiesa, Domenico Berardi e Simone Verdi. I rossoneri hanno messo gli occhi addosso a Ciro Immobile, visto come la punta che potrebbe far svoltare l’attacco del Milan. L’interesse cade ancora su Andrea Belotti, dopo una stagione altalenante. Infine, ma non meno importante, il Parma, neopromosso, sta provando a prendere una punta di razza, che permetterebbe al club emiliano di avere un giocatore di alto livello e molto concreto. L’interesse è per Mario Balotelli, che potrebbe arrivare a costo zero. Infatti Super Mario vuole lasciare il Nizza e non gli dispiacerebbe tornare in Serie A, il problema sarebbe il suo ingaggio, su cui il Parma dovrà lavorare.

Calciomercato Serie A: i nomi caldi e i sogni proibiti

Sebbene il mercato non sia ancora iniziato, ci sono già diversi nomi caldi sulla piazza. Arrivano tutti dall’estero ed ogni squadra ha un sogno proibito che vuole realizzare. La Juventus è interessata ad Edinson Cavani, giocatore seguito per anni. Spera anche in un ritorno di Paul Pogba. Il Napoli, dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti, vuole assolutamente fare spese folli. I nomi più caldi sono Arturo Vidal e Karim Benzema. In caso arrivassero, sarebbero due acquisti ottimi. La Roma lavora su Talisca, attaccante ex Besiktas, che sogna l’Italia. Al Milan piace Marouane Fellaini e punta ancora su Alvaro Morata, anche se la pista per lui sembra davvero lontana.

