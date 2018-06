Tennis: La rinascita italiana al Roland Garros

Si è conclusa ieri la prima settimana del tabellone principale dello Slam parigino e, se Nadal è sembrato inarrestabile e Djokovic sulla via del recupero, non si può dire la stessa cosa di Wawrinka, eliminato al primo turno contro Guillermo Garcia Lopez, buon mestierante sulla terra, ma di certo non un fenomeno.

In campo femminile Maria Sharapova conferma le buone sensazioni date a Madrid e a Roma e negli ottavi affronterà la rivale di una vita, Serena Williams, che al primo torneo dopo la maternità vince bene le prime tre partite; ora la pantera si prepara a una sfida fra titanesse, ma l’americana parte con i favori del pronostico, non perdendo contro la russa dalla finale di Wimbledon del 2004.

Tennis: gli italiani in gara al Roland Garros

Ma passiamo agli italiani, da cui provengono ottime notizie: ben 4 giocatori nostrani hanno raggiunto il terzo turno: in campo femminile ci è riuscita Camila Giorgi, eliminata proprio al terzo turno contro la vincitrice in carica degli US Open e del torneo di Miami Sloane Stephens, ma solo dopo una lunga battaglia terminata al terzo set per 8-6 a favore dell’americana, con ahinoi tanti rammarichi(la Giorgi ha servito due volte per il match). Per lei è comunque un buon risultato sulla superficie a lei più ostile, che dà continuità ai buoni risultati dei mesi precedenti. Ora arriva la stagione sulla terra, dove Camila può mettere in difficoltà tantissime giocatrici col suo gioco potente e propositivo.

Tennis, Roland Garros: bene Cecchinato e l’idolo nostrano, Fabio Fognini

Molto bravo anche Matteo Berrettini, che dopo aver vinto le su due prime partite a livello Slam, si ferma contro il temibilissimo austriaco Dominic Thiem, portandogli via comunque un set. Un ottimo risultato per il nostro giocatore della Next Gen di punta, che continua la sua scalata nel Ranking. Il romano può fare bene anche su superfici veloci, data la bontà del suo servizio, ma anche del suo dritto e del suo rovescio.

Ma ora passiamo alle due note più liete: partiamo da Marco Cecchinato: il siciliano dall’ottimo rovescio a una mano non solo ha vinto la sua prima partita in un torneo dello Slam come Berrettini, ma è pure arrivato alla seconda settimana, battendo al terzo turno lo spagnolo Pablo Carreno Busta, che l’anno scorso in questo torneo raggiunse i quarti. Ora l’italiano aspetta in ottavi di finale il top ten belga David Goffin: l’ostacolo sembra insormontabile, ma sognare non costa nulla,

E per finire il nostro italiano di punta, Fabio Fognini: dopo due facili vittorie in 3 set al primo e al secondo turno, il ligure ha sconfitto il giovane britannico in ascesa Kyle Edmund al terzo turno in 5 set. Una partita difficile, che probabilmente l’italiano qualche anno fa non avrebbe vinto. Ora in ottavi aspetta il numero 4 del mondo, il croato Marin Cilic, in una partita difficile, ma non impossibile, vista la scarsa propensione alla terra rossa del giocatore nato a Medjugorie.

Mondiali 2018: ecco le convocazioni del Brasile, spicca l’assenza di un “italiano”

Tennis, Roland Garros: due italiani al quarto turno, non si vedeva dal ’76

Abbiamo così 2 italiani maschi al 4° turno del Roland Garros per la prima volta dal 1976: in quell’occasione portammo alla seconda settimana del torneo Corrado Barazzutti e Adriano Panatta. Il primo si fermò agli ottavi, l’altro fece la storia, diventando il secondo tennista italiano a vincere uno Slam in singolare. Ripetere quei fasti sarà difficile, ma qualcosa nel tennis italiano si sta muovendo, e la speranza è che questa settimana parigina non sia solo un lampo nel deserto, ma la prima di tante soddisfazioni per i nostri colori.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM