Governo Cottarelli, ultime notizie: Cantone e Tronca ministri. La squadra.

Da un premier all’altro, torna a impazzare il totoministri. Stavolta del governo Cottarelli. Spariscono dunque molti nomi del governo M5S-Lega con Giuseppe Conte premier. Chi farà parte della nuova squadra di governo dell’ex mister Spending Review? Sotto l’egida del direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, già spuntano i primi nomi papabili. Tra i più emergenti figurano quelli di Paolo Tronca e Raffaele Cantone. Il primo è un prefetto ed è stato Commissario straordinario di Roma Capitale dal 1° novembre 2015 al 22 giugno 2016. Il secondo è un magistrato che presiede l’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione). Si tratta di tecnici, il che va ad avvalorare il concetto di governo tecnico e neutrale.

Governo Cottarelli: il totoministri

Oltre a Cantone e Tronca, sono emersi altri nominativi già comparsi per la possibile premiership “tecnica”. Tra questi quelli di Marta Cartabia e Lucrezia Reichlin, così come quelli di Annamaria Tarantola e Paola Severino. Ma dal vecchio “totoministri” potrebbero annoverarsi anche altri nomi già noti e che avrebbero dovuto figurare nell’esecutivo giallo-verde, come ad esempio Giampiero Massoli (alla Farnesina) ed Enzo Moavero Milanesi (agli Affari Europei).

Gli altri nomi la cui eco risuona nei corridoi del Colle corrispondono ad Alessandro Pajno, un giurista palermitano amico di Mattarella e già con esperienza nei governi D’Alema e Prodi. E quindi a Elisabetta Belloni, nominata nel 2016 segretario generale della Farnesina.

Governo Cottarelli: le prime reazioni

Carlo Cottarelli è salito questa mattina al Quirinale e ha risposto positivamente alla convocazione di Mattarella. Come è consuetudine ha accettato l’incarico con riserva. E ha già dichiarato gli obiettivi principali del suo programma di governo. Prima di tutto presentare la Legge di Bilancio a tempo debito per scongiurare l’aumento Iva nel 2019. Ma soprattutto traghettare il Paese a nuove elezioni. Che potrebbero esserci dopo la Manovra; oppure anticipate a subito dopo l’estate in caso il governo Cottarelli non abbia la fiducia.

Per quanto riguarda i ministri che andranno a formare la sua squadra, Cottarelli sembra avere le idee chiare. “Arriverà molto presto”. A breve dovremmo quindi conoscere l’intera lista dei ministri e le assegnazioni ufficiali dei Ministeri alle personalità scelte.

