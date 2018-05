Governo ultime notizie: Berlusconi molla Salvini, fine dell’alleanza?

“Ho più speranze di essere chiamato all’Inter per sostituire Icardi”. Qualche tempo fa Cottarelli liquidava così, con un battuta sul centravanti dei nerazzurri, l’ipotesi che lo vedeva a Palazzo Chigi su invito del Colle. Alla fine, però, il Presidente Mattarella ha chiamato proprio lui per tentare di risolvere l’attuale crisi istituzionale. Il braccio di ferro sull’indicazione di Savona all’economia poi la rinuncia all’incarico di Conte; la situazione si può definire drammatica. Di Maio ha aperto, addirittura, alla possibilità di mettere in stato d’accusa il Capo dello Stato. Nel frattempo, altissima la tensione nel centrodestra; Salvini minaccia di far saltare la coalizione se Berlusconi fornirà sostegno al governo dell’ex commissario alla spending review.

D’altra parte, il leader di Forza Italia non ha nascosto una certa soddisfazione alla notizia del fallimento del premier incaricato di formare un governo giallo-verde. “I soldi dei risparmiatori italiani sono salvi”; questa la sostanza di un comunicato con cui l’ex Cavaliere ha commentato gli eventi delle ultime ore. Non si è fatta attendere la risposta del segretario della Lega che, ai microfoni di Radio Capital, ha dichiarato: “se Forza Italia e Berlusconi votano o si astengono sul governo Cottarelli, mi pare evidente che l’alleanza di centro destra si rompe”.

D’altra parte, la posizione dei forzisti sembra già chiara; Renato Brunetta, raggiunto dalla Stampa, ha assicurato il sostegno degli azzurri all’iniziativa del Quirinale; “per difendere il risparmio dalla speculazione” ha spiegato. Dunque, la lapide sulla coalizione pare sia già stata posta anche se “un governo del Presidente potrebbe accompagnare il paese alle urne anche senza la fiducia del Parlamento”. Una versione confermata da Cottarelli nella prima conferenza stampa seguita al conferimento dell’incarico; se il suo esecutivo non incasserà la fiducia, le urne si apriranno subito dopo agosto.

